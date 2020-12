Voerde: Sonntagmorgen ging ein Adventskranz in Flammen auf

Voerde Die Einheiten Voerde, Löhnen und Möllen rückten zum Lohmannskath aus. Feuer war schnell gelöscht. Der Sturm sorgte für zwei Einsätze.

Zu einem "Wohnungsbrand mit Personen in Gefahr" wurden die Einheiten Voerde, Löhnen und Möllen am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr zum Lohmannskath gerufen. Wie die Feuerwehr mittags berichtet, war ein Adventskranz in Flammen aufgegangen. Als erstes traf der in Voerde stationierte Rettungswagen an der Einsatzstelle ein. Die Besatzung konnte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Adventskranz ablöschen. Niemand war durch das Feuer zu Schaden gekommen. Nach ausgiebigen Lüftungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Sturm sorgte für zwei Einsätze

Zudem rückte die Voerder Feuerwehr am Sonntagmorgen zu zwei sturmbedingten Einsätzen aus. Gegen 6.20 Uhr musste die Einheit Spellen einen abgeknickten Ast an der Weseler Straße in Spellen beseitigen. Und um 11.40 Uhr war ein Baum auf eine Oberleitung an der Rönskenstraße gefallen, der vom Löschzug Voerde entfernt wurde.