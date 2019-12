Voerde. Am Tag vor Heiligabend musste der Löschzug Voerde zu einem Kellerbrand ausrücken, am ersten Weihnachtstag wurde ein Tankstellenbrand gemeldet.

Voerde: Trocknerbrand im Keller – Rauch in Tankstellenraum

Der Löschzug Voerde der Freiwilligen Feuerwehr wurde am Montag, 23. Dezember, gegen 22.30 Uhr zu einem Kellerbrand an die Lerchenstraße gerufen. Ein Bewohner eines Einfamilienhauses hatte Rauchentwicklung im Keller festgestellt und die Feuerwehr alarmiert, bevor er sich ins Freie rettete. 27 Einsatzkräfte des Löschzuges Voerde rückten daraufhin zur Einsatzstelle aus. Ein Angriffstrupp unter Atemschutz konnte dann schnell den Brandherd im Keller lokalisieren. Ein Trockner war in Brand geraten. Durch die Hitzeentwicklung waren bereits die Isolierungen der Elektroleitungen im Keller geschmolzen. Unter Einsatz eines C-Rohrs wurde der Brand gelöscht. Da in dem Gebäude alle Innentüren geöffnet waren, konnte sich der Brandrauch ungehindert im ganzen Haus ausbreiten. Gegen 24 Uhr, nach Beendigung der Lüftungsmaßnahmen, konnte der Löschzug Voerde wieder abrücken.

Anwohner setzten Notruf ab

Es war nicht der einzige Einsatz für die Voerder Feuerwehr in den vergangenen Tagen: Die Einheiten Friedrichsfeld, Spellen und Voerde wurden am ersten Weihnachtstag um 8.35 Uhr unter dem Stichwort „Tankstellenbrand“ an der Hugo-Mueller-Straße in Friedrichsfeld alarmiert. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung im dortigen Gebäude festgestellt und den Notruf abgesetzt. Da das Feuerwehrhaus nur wenige Meter entfernt liegt, war die Feuerwehr binnen weniger Minuten an Ort und Stelle.

Ursache für die Verrauchung in den Geschäftsräumen war aber kein Feuer, sondern eine irrtümlich ausgelöste Alarmanlage. Diese erzeugt im Alarmfall Rauch, damit sich mögliche Einbrecher dort nicht zurecht finden und so ein Diebstahl verhindert werden kann. Die Feuerwehreinheiten aus Spellen und Voerde, die auf dem Weg waren, konnten somit kehrt machen. Mit Hilfe eines Hochleistungslüfter wurde der Rauchnebel vertrieben. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz auch für die Einheit Friedrichsfeld beendet.

Betriebsmittel nach Unfall ausgelaufen

Zu einem Hilfeleistungseinsatz wurde der Löschzug Voerde am ersten Weihnachtstag dann gegen 15.30 gerufen. Im Kreuzungsbereich Grenzstraße/Frankfurter Straße liefen Betriebsmittel nach einem Verkehrsunfall aus. Die Einsatzkräfte beseitigten mit Bindemitteln die Verunreinigung der Fahrbahn.