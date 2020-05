Symbolbild. Bisher unbekannte Täter sprengten in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten in Voerde und sorgten für erheblichen Schaden auch am Gebäude.

Polizei Voerde: Unbekannte sprengen Geldautomat in Friedrichsfeld

Voerde. Eine Explosion hat in der Nacht zu Dienstag Anwohner in Voerde-Friedrichsfeld aus dem Schlaf gerissen. Drei Täter flüchteten mit einer Limousine.

Mehrere maskierte Täter haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten in einer Filiale der Niederrheinischen Sparkasse in Voerde gesprengt und sind geflohen.

Durch die Explosion wurden der Geldautomat zerstört und das Gebäude an der Alte Hünxer Straße 2 in Mitleidenschaft gezogen; der Gehsteig vor dem Haus war unter anderem mit Glassplittern übersät.

Geldautomat gesprengt - Polizei sucht auch nach Zeugen

Um 0.58 Uhr waren Anwohner im Voerder Ortsteil Friedrichsfeld durch einen lauten Knall und klirrendes Glas aus dem Schlaf gerissen worden. Mindestens drei vermummte Täter wollen Zeugen wahrgenommen haben. Die Täter flüchteten anschließend mit einer dunklen Limousine in Richtung Bundestraße B8. Die Polizei-Fahndung in der Nacht blieb erfolglos. Die Polizei vermutet, dass die Täter anschließend entweder über die Autobahn in Richtung Niederlande davon gerast sein dürften, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage.

Zur Schadenshöhe und zur Höhe der Beute machte die Polizei am Dienstag zunächst keine Angaben. Verletzt wurde bei der Tat niemand.

Die Polizei sucht nun auch nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Telefonnummer: 02855/9638-0. (dae)