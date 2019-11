Wie andere Städte und Gemeinden auch ächzt Voerde unter einem Riesenberg an Kassenkrediten: Aktuell liegen diese bei knapp 50 Millionen Euro – macht eine Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 1400 Euro. Hätte die Politik nicht durch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung jährlich Einsparungen von zirka sieben Millionen Euro erzielt, läge die Summe heute bei gut 80 Millionen Euro, schätzt Bürgermeister Dirk Haarmann.

Ursächlich dafür sei, dass den Kommunen für Pflichtaufgaben vom Bund und Land nicht genügend Mittel zur Verfügung gestellt würden. Deshalb müssten sie Darlehen aufnehmen, ohne – anders als bei Investitionen etwa in den Bau von Gebäuden – dafür einen Gegenwert zu haben. Dirk Haarmann wird wie Verwaltungschefs auch aus anderen Kommunen, die dem Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ angehören, nicht müde, nicht alleine eine Übernahme der Altschulden, sondern auch eine auskömmliche Finanzierung der gesetzlichen Aufgaben, die insbesondere den Bereich Soziales, aber auch den der Bildung (ein Stichwort: Rechtsanspruch auf offenen Ganztag) beträfen, zu fordern.

Bürgermeister geht davon aus, dass auch Kommunen einen Teil tragen müssen

Beides war am Dienstag Thema in Berlin: NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) hatte in die dortige Landesvertretung zu einer Tagung eingeladen, bei der es um den Abbau und die Übernahme der kommunalen Kassenkredite ging. Neben weiteren Verwaltungschefs aus NRW war auch Haarmann dorthin gereist, um aus erster Hand von den in der Diskussion stehenden Überlegungen zu hören.

Der Bund wolle nach einer entsprechenden offiziellen Erklärung von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) aus dem Bundeshaushalt die Hälfte der kommunalen Altschulden übernehmen. Voraussetzung dafür sei, dass sich die betroffenen Länder ebenfalls beteiligen. Für NRW stehe als eine Überlegung im Raum, dass Land und Kommunen die restlichen 50 Prozent aufbringen, wie Voerdes Bürgermeister im Gespräch mit der NRZ erläutert. Er geht nicht davon aus, dass die Städte und Gemeinden hier auf „Null gestellt“ werden, also keinen Beitrag zum Abbau der Kassenkredite leisten müssen, was er sich wünschen würde. Diese Schulden seien schließlich nicht hausgemacht. „Misswirtschaft kann man uns nun fürwahr nicht vorwerfen“, betont Haarmann. Was jetzt noch fehle, seien konkrete Angebote des Landes. NRW werde sich der Verantwortung stellen, hat Haarmann als Botschaft von Kommunalministerin Scharrenbach mit nach Voerde genommen.

Haarmann glaubt, dass Bund und Land nun nicht mehr zurück können

Was den strukturellen Ausgleich der kommunalen Haushalte betrifft, gebe der Bund an, dafür bereits viel getan zu haben und hier die Länder in der Pflicht zu sehen, ihren Beitrag dazu über die Weitergabe der entsprechenden Mittel zu leisten, erklärt Haarmann. Er ist von der Tagung in Berlin durchaus zuversichtlich gestimmt in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Er spricht von einem „point of no return“, heißt, Haarmann glaubt, Bund und Land könnten nach ihren Absichtserklärungen nun nicht mehr zurück.