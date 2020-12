Vor dem Christkind kommt in Dinslaken der Coronatest

Vor dem Corona-Testzentrum des DRK in Dinslaken bildete sich am Mittwoch vor Heiligabend eine lange Schlange. Ein zweiter Schalter wurde eröffnet.

Dinslaken Vor Heiligabend haben sich viele Menschen beim DRK mit einem Schnelltest ein wenig Sicherheit verschafft. Die NRZ-Reporterin war dabei.

Das Corona-Testzentrum des DRK an der Trabrennbahn hat gerade erst geöffnet. Eine Mitarbeiterin in Leuchtweste steht allein an der Straße. Erst, wer bei ihr angelangt ist, sieht das dicke Ende: Die Warteschlange zieht sich rund um den kleinen Park an der Allee. Es ist der 23. Dezember. Und vor dem Christkind kommt für viele Menschen in diesem Jahr der freiwillige Corona-Schnelltest, den das DRK seit Anfang Dezember für Selbstzahler anbietet. Wobei: Schnell ist eben relativ.

Ein Coronafall, ausgerechnet am letzten Schultag

Ich gehe zum Ende der Schlange. Unterwegs ein Bekannter. Er würde mich ja vorlassen, aber ... . Schnell weiter, bevor die Wartende dahinter sagt, was sie offensichtlich denkt. Das Ende der Schlange bildet eine Mutter mit Sohn. An der Schule gab es einen Coronafall, erzählt sie, am letzten Schultag, ausgerechnet! Also ein Test für den Kleinen, um sicher zu gehen. Das sagen fast alle hier.

Ein Meter in einer halben Stunde

Der Junge langweilt sich in der Warteschlange. Zählt die Wartenden. Noch 58 vor uns, sagt er. Und locker etwa 20 dahinter. Ganze Familien hoffen durch den Test auf ein wenig Sicherheit, auf einen Gedanken weniger an Corona an Heiligabend. In einer halben Stunde haben wir einen Meter geschafft. Es beginnt zu nieseln. Schirme ploppen auf, einzelne Wartende verzichten auf das bisschen Sicherheit, und eilen davon. Schneller geht es aber erst, als eine Lautsprecherdurchsage durch den Park schallt: Wer bar zahlen möchte, möge sich am Drive-in-Schalter anstellen.

Fußgängerschlange im Drive-in

Die Kartenzahler bleiben im Park. Zwei Dutzend Menschen mit genügend Bargeld eilen zum Autoschalter, wo sonst die Proben für die PCR-Labortests genommen werden. Es regnet stärker. Vor mir warten noch zehn Leute und vier Regenschirme. Die Eltern seiner Freundin kommen am ersten Weihnachtstag, berichtet ein junger Mann seinem Gesprächspartner am Handy und den umstehenden Wartenden. Auch er will nur sichergehen.

Erst zahlen, dann testen

In der Einfahrt ist ein Zelt aufgebaut. Zum Durchfahren. Oder Durchgehen. Der Test kostet 39 Euro. Zuerst wird gezahlt, dann wird getestet. Fast hätte es der lange Tupfer gefühlt von der Nase bis ins Auge geschafft. Aber nur fast.

Ein Mann im Schutzanzug ruft die Nummer auf, wenn der Test das Ergebnis zeigt. Ein Streifen bedeutet: "Wir haben alles richtig gemacht und der Test ist nicht positiv", erklärt ein junger Mitarbeiter des DRK im Schutzanzug immer wieder. Ein Ehepaar schaut betreten auf zwei Streifen. Wenn der Schnelltest positiv ist, wird direkt danach ein PCR-Labortest gemacht und die Testergebnisse an den Kreis Wesel gemeldet.

Positive Tests werden durch PCR-Tests bestätigt

Bislang war nur ein kleiner Prozentsatz der Tests positiv, berichtet Markus Ivens, Kreis-Geschäftsführer des DRK Dinslaken, Voerde, Hünxe. Zwar gelten die Schnelltests nicht als 100-prozentig zuverlässig. Aber alle positiven Ergebnisse seien durch die anschließenden Labortests bestätigt worden, sagt Ivens. 500 Tests hatte das DRK Anfang Dezember bestellt und musste schon nachordern. Allein am Montag vor Weihnachten waren 65 Personen da, am Mittwoch schon bis mittags etwa 100. Und weil das DRK Überstunden gemacht hat, standen auch danach noch Wartende im Park.

"Ich darf feiern" ruft der Bekannte und wedelt mit der Quittung. Auch mein Testergebnis ist negativ, zum Glück. Der Mann im Schutzanzug wünscht frohe Weihnachten.

>> Weitere Testtermine

Weil das DRK über die Feiertage Personal für die ersten Coronaschutzimpfungen in Seniorenheimen stellen muss, werden erst am Montag, 28. Dezember, und Mittwoch, 30.Dezember, wieder Schnelltests für Selbstzahler angeboten - jeweils von 9 bis 12 Uhr.

Das Testzentrum des Kreises Wesel, das ebenfalls vom DRK betrieben wird, ist davon unberührt. Wer hier getestet wird, muss eine Überweisung oder Anordnung haben. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des DRK sowie beim Kreis Wesel.