Dinslaken. Junge Union Dinslaken wertete Umfrage aus: „Was bewegt junge Menschen in Dinslaken?“ Es ging um Mobilität, Bildung, Freizeit, Zukunftsperspektive.

Was junge Menschen bewegt: JU Dinslaken stellt Ergebnis vor

„Was bewegt junge Menschen in Dinslaken?“ Über einen Monat führte die Junge Union Dinslaken diese Umfrage durch. 713 Besucher wurden registriert, 310 antworteten auch. Am Sonntag präsentierten JU-Vorsitzender Phil Brüggemann und sein Team in der CDU-Geschäftsstelle die Ergebnisse und stellten erste Maßnahmenideen vor.

„Es gab viele Klicks mit Anmerkungen und Verbesserungsvorschlägen“, freut sich Brüggemann. „Insgesamt haben sich mehr Mädchen beteiligt.“ Themen wie Mobilität, Bildung, Freizeit, Zukunftsperspektiven, gastronomische und sportliche Angebote hätten die jungen Leute besonders interessiert. Vor allem die über 17-Jährigen hätten geantwortet. Aber: Fast alle würden bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgeben.

Die meisten der Befragten gingen auf die Gymnasien OHG und THG, Kritik gebe es an der Sauberkeit der Toiletten und dem Mensaessen (OHG). Mit dem Zustand des Schulgeländes und der Abstellmöglichkeit für Fahrräder sei man überwiegend zufrieden, nicht mit der Parkplatzsituation am THG. Die Digitalisierung an Schulen sei ein großes Thema.

Sportgeschäfte und Outdoor-Angebote werden vermisst

Zum Freizeitverhalten: Etwa die Hälfte wohne gern in Dinslaken, Neutor-Galerie, Kino, Fitnessstudio seien beliebt, Sportgeschäfte würden vermisst, mehr Clubs, Bars und Kneipen würden gewünscht – ebenso vegetarische und vegane Restaurants („und ein Mexikaner“). Bei Veranstaltungen wünschten sich die jungen Leute mehr Konzerte und Partys, das Open-Air-Kino werde gelobt. Ein Drittel sei im Sportverein aktiv, Angebote für Basketball und Outdoor-Aktivitäten, etwa Klettern, fehlten.

Bei der Mobilität würden überwiegend Fahrrad und Auto genutzt, weniger Bus und Straßenbahn. Das Radwegenetz sei verbesserungswürdig, das abendliche Angebot beim ÖPNV schlecht. Eine bessere Taktung und Nacht-/Partybusse würden gewünscht. 65 Prozent der Befragten bezögen ihre Informationen besonders aus den sozialen Medien (vor allem Instagram), TV und Radio, 35 Prozent aus der gedruckten Tageszeitung plus E-Paper. Der Internetauftritt der Stadt erhält 3,5 von möglichen sechs Sternen.

Thema Klima- und Umweltschutz: „Für 63 Prozent sehr wichtig. Viele beschäftigen sich zu Hause damit“, so Brüggemann – Mülltrennung, weniger Plastik und Fleischkonsum. Die Hälfte sei für das „To-Go-Becher-Pfandsystem“. Viele forderten mehr Mülleimer im öffentlichen Raum. Die Chance auf einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz werde mittelmäßig eingestuft. Es mangele an dualen Studienplätzen sowie Start-ups für Jungunternehmer. 73 Prozent würden die JU Dinslaken kennen, gelobt würden deren Initiativen zum Feierabendmarkt und freiem W-Lan in der Innenstadt.

Ideen für Maßnahmen werden auf Klausur ausgearbeitet

Wie Phil Brüggemann im Gespräch mit der NRZ erklärt, würden Maßnahmeideen auf der Klausurtagung im Februar weiter ausgearbeitet. Beim Thema Mensaessen gebe es Gespräche für eine Kooperation mit einem lokalen Catering. Bei Schulhöfen wolle man eine Freigabe im Nachmittagsbereich erreichen, Klassenräume sollen eine dreiteilige Mülltrennung bekommen. Beim Sportangebot setze sich die JU für einen Trimm-dich-Pfad und Basketballplätze („vielleicht auf Hiesfelds Freibadgelände“) ein. Auf dem Altmarkt könnte es einen Flohmarkt geben, mehr Fahrradständer wären dort wünschenswert, auf den Straßen Schutzstreifen für Radler.