Wechsel an der Spitze der Dinslakener Grünen

Dinslaken Patrick Voss und Niklas Graf geben ihre Parteiämter bei den Grünen in Dinslaken auf. Das sind die Gründe und so geht es weiter.

An der Spitze der Dinslakener Grünen gibt es einen Wechsel: Patrick Voss, aktueller Sprecher der Grünen in Dinslaken, und Niklas Graf, politischer Geschäftsführer, stellen ihre Parteiämter in Dinslaken zur Verfügung. Patrick Voss mit sofortiger Wirkung, Niklas Graf wenn ein Nachfolger gefunden ist.

Trennung von Fraktion und Partei

Beide waren nach den Kommunalwahlen jeweils an die Fraktionsspitzen in Kommunalparlamenten gewählt worden. Niklas Graf ist Vorsitzender der zwölf Stadtverordnete starken Grünen im Stadtrat Dinslaken, Patrick Voss ist Fraktionsvorsitzender der Grünen im Ruhrparlament. Abgesehen von der traditionellen Trennung von Partei und Fraktion bei den Grünen sei das einfach recht viel Arbeit, erklärt Niklas Graf, der außerdem noch dem Kreisvorstand der Grünen angehört und Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Grünen Landtagsfraktion ist, auf Nachfrage der NRZ.

"Vollstes Verständnis"

"Wir bedauern es außerordentlich, dass Patrick und Niklas nun aufhören, haben aber vollstes Verständnis für die Entscheidung und wissen, dass wir weiter auf sie zählen können", kommentiert Parteisprecherin Beate Stock-Schröer. "Die anderen sechs Mitglieder des Vorstands bleiben alle regulär im Amt und haben sich bereits für das nächste Jahr viel vorgenommen. Nach der Kommunalwahl seien in Fraktion und Partei parallele Strukturen entstanden, "die wir nutzen wollen, um unsere Themen auch in der anstehenden Bundestagswahl voranbringen zu können."

Das sagt Patrick Voss

Patrick Voss, der seit 2016 das Sprecheramt in der Partei innehatte und zum Jahreswechsel zurücktritt, erklärt dazu: "Die letzten vier Jahre haben wir daran gearbeitet, die Partei professionell aufzustellen und so schlagkräftiger zu machen. Grüne Politik wird in Dinslaken nun von so vielen Aktiven gemacht, dass wir dieses Jahr das stärkste Grüne Ergebnis unserer Geschichte erzielen konnten. Wir haben eine Basis geschaffen, die starke Grüne Politik auch in der Zukunft ermöglicht. Veränderung ermöglicht neuen Fortschritt. Diese Veränderung möchten wir durch unseren gemeinsamen Rücktritt ermöglichen und freuen uns auf neue Impulse für die Zukunft Dinslakens durch unsere Nachfolger*innen."

Das sagt Niklas Graf

Niklas Graf, der seit 2014 im Parteivorstand der Grünen in Dinslaken ist, wird der Partei noch bis zur Wahl eines Nachfolgers zur Verfügung stehen: "Für mich ist wichtig, dass wir einen guten Übergang garantieren und die Weichen für einen gelingenden Bundestagswahlkampf gestellt sind. Wir haben dafür bereits schon viel vorgearbeitet und sind durch die erfolgreichen Wahlen der letzten Jahre ein tolles Team vor Ort geworden. Ich bin mir daher absolut sicher, dass wir wieder engagierte, kompetente, und gerne auch erneut, junge Grüne finden, denen wir Verantwortung übertragen können, um unseren Weg mit einem guten Mix aus Erfahrenen und Jüngeren weiterzugehen."

