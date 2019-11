Am Strand des Tenderingssee ist, trotz eher winterlicher Temperaturen, einiges los. Viele Familien mit Kindern sind auf dem Sand unterwegs in Richtung Ufer. „Gleich kommt der Nikolaus“, ruft eines der Kinder begeistert. Scheinbar rechnen viele der Gäste damit, dass der besondere Gast seinen Weg über das Wasser zum Strandbad findet.

Dann hört man allerdings kurz eine Glocke klingeln und der Mann mit Rauschebart und rotem Anzug steht im Eingangsbereich des Strandbades. „Der Nikolaus kam sonst immer mit dem Boot übers Wasser. Ich verstehe nicht, warum er jetzt einfach hier ist“, sagt eine der Besucherinnen.

Organisatoren haben nicht mit so viel Andrang gerechnet

Den Kindern ist das allerdings erstmal egal. Schnell bildet sich eine Traube um den Nikolaus. „Wollen wir etwas singen? Das geht doch auch ohne Musik“, sagt der Nikolaus und stimmt gemeinsam mit den Kindern das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ an, um dann noch eine weihnachtliche Geschichte zu erzählen.

Britta Kuhlmann, die Jugendwartin des TV Bruckhausen, am Kinderweihnachtsbaum. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

„Wir hatten nicht mit so viel Andrang gerechnet“, sagt Martin Okruta-Römer, der erste Vorsitzende des TV Bruckhausen. „Wir haben natürlich gehofft, dass viele Menschen kommen, aber das ist ja immer sehr vom Wetter abhängig.“

Zehn Aussteller sind dabei

Dabei ist die Weihnachtsausstellung selbst vom Wetter unabhängig. In miteinander verbundenen Zelten, die auf dem gepflasterten Bereich des Strandbades stehen, stellen die gut zehn Aussteller, allesamt Mitglieder des TV Bruckhausen, ihre selbst hergestellten Waren aus.

Die selbstgemachten Liköre hat Heidi Römer natürlich auch weihnachtlich verpackt. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Mit dabei ist auch Heidi Römer, die an ihrem Stand selbstgemacht Liköre verkauft. „Das mache ich eigentlich schon, seit es die Ausstellung hier gibt“, erzählt sie. In den Wochen vor der Ausstellung ist sie damit beschäftigt, die besonderen Spirituosen herzustellen, von Eierlikör bis zur „Heißen Liebe“ hat sie alles im Angebot. Neben ihr am Stand bietet ihre Tochter Nadine Römer Schlüsselanhänger, Grußkarten und weihnachtliche Kleinigkeiten an. Die Besucher bummeln an den Ständen vorbei oder genießen im großen Zelt Kaffee und Kuchen.

TV Bruckhausen feiert mit der Weihnachtsausstellung seinen Jahresabschluss

Dass hier nur Vereinsmitglieder ihre eigenen Waren verkaufen, liegt daran, dass die Weihnachtsausstellung für den Verein ein gemeinsamer Jahresabschluss ist. „Wir machen das immer, bevor die einzelnen Abteilungen ihre Weihnachtsfeiern haben und wollten nicht, dass es kommerziell wird, auch wenn wir immer wieder Anfragen haben“, sagt Martin Okruta-Römer.

So bleibt die Weihnachtsausstellung wohl auch weiterhin eine familiäre Zusammenkunft in gemütlicher Atmosphäre.

>> DIE WEIHNACHTSAUSSTELLUNG DES TV BRUCKHAUSEN