Voerde. Dreister Paketdiebstahl in Voerde: Ein Unbekannter hat am Tag vor Weihnachten sechs Pakete aus dem Wagen eines Zustellers gestohlen.

Weihnachtsdieb klaut in Voerde Geschenke aus Zustellwagen

In Voerde hat sich ein Unbekannter an den Geschenken anderer bedient und damit wohl für traurige Gesichter unterm Weihnachtsbaum gesorgt.

Am Montag, 23. Dezember, gegen 11 Uhr stahl der Dieb sechs Pakete aus dem weißen Kastenwagen eines Paketzustellers am Tillmannsweg. Der 57-jährige Paketzusteller hatte sich nur wenige Meter von dem Fahrzeug entfernt, als er die Schiebetür hörte und einen Unbekannten entdeckte, der mit sechs Paketen in Richtung Sackgasse und später über den Stichweg in Richtung Steinstraße flüchtete. Der Paketbote und ein 14-jähriger Radfahrer nahmen die Verfolgung des Täters auf, verloren ihn jedoch.

Aufgerissene Pakete lagen auf einem Spielplatz

Wenig später fand der 14-Jährige auf einem Spielplatz am Markgrafenweg sechs aufgerissene Pakete ohne Inhalt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Zum Inhalt der Pakete ist derzeit nichts bekannt.

So sah der Dieb aus

Der Täter war etwa 20 Jahre alt, schlank und 1,80 Meter groß. Er trug einen schwarzen Pulli mit weißem Aufdruck und eine enganliegende graue Mütze.