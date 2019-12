Weihnachtsglück und Folk in der Dinslakener Stadtkirche

Der Weihnachtsmarkt im Burginnenhof mit dem Stand, an dem es irischen „Moonshine“-Schnaps gibt, ist noch geöffnet, als die Fans der Moonshiners schon in Scharen in die Ev. Stadtkirche ziehen. Denn die deutsche Band mit irischem Repertoire, die sich in bester Pub-Tradition nach einem Getränk benannte, spielt nicht nur die Musik der grünen Insel.

Wolfgang Becker (Gesang und Mandoline) versteht sich auch auf das typisch irische Geschichten-Erzählen. Geschichten mit einem tieferen Sinn, Botschaften, die in die Ev. Stadtkirche passen. „Der Geist der Weihnacht ist nicht das, was ihr trinkt“, heißt es in einem Song von Jethro Tull. Der wurde am Freitag nicht gesungen, das Zitat daraus hätte aber das Motto für das Weihnachtskonzert der Moonshiners sein können.

Ein „Händler“ bietet das Weihnachtsglück an

Es sind drei zentrale Themen, die Becker immer wieder aufgreift. Das erste: Der menschliche Konjunktiv. Lassen wir uns wirklich auf die Botschaft der Geburt Christi ein, öffnen wir uns und sind bereit für einen Wandel? Oder tun wir nur so, als sei Advent, ist Weihnachten nur etwas wie ein leeres Ritual?

Ein merkwürdiger fliegender „Händler“ verkauft auf der Straße das Weihnachtsglück. Zwei Millionen will er haben, wenn ein Einzelner es für sich persönlich erkaufen möchte. Ist der Interessent aber bereit, das Glück mit Familie, Freund und Feind zu teilen, zahlt er nichts: Echtes Glück ist nicht käuflich und es kann einem nicht gegeben werden, man findet es in sich selbst.

Aber was wäre, wenn wirklich immer Weihnachten ist? Wäre einem die Barmherzigkeit schon im Februar über wie der Lebkuchen? Und was ist mit Golgatha, wenn alle nur von Bethlehem sprechen?

Bekannte Folkmelodien mit weihnachtlichen Texten

Ulrike Rokitta und Wolfgang Becker beim Konzert in der evangelischen Stadtkirche. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Maria durch ein Dornwald ging“ ist Beckers zweites Leitthema. Das Leid, die Stacheln der Welt, sind da, aber sie werden vom Gott der Liebe überwunden. Und dessen Bote ist Gabriel. Kein „Kalenderengel“, sondern eine himmlische Gewalt in gleißendem Licht, die doch spricht „Fürchtet euch nicht“. Die Engel, die himmlischen Heerscharen, singen. Und so singen auch die Menschen.

Die Moonshiners singen die irischen Advents- und Weihnachtslieder. Alte lateinische Gesänge, modern harmonisiert in Moll. Bekannte Folkmelodien mit weihnachtlichen Texten. Klassiker des englischsprachigen Raumes wie „God rest you merry gentlemen“, das so flott dargeboten wird, dass das Publikum zum Mitklatschen animiert wird. Und natürlich auch jene Weihnachtslieder, die einer weltlichen Tradition entsprungen sind.

Auch deftige Satire ist dabei

Das Lieblingslied der Iren sei „Fairytale of New York“ von den Pogues, erklärt Wolfgang Becker und hält auch den Dinslakenern die Punkballade nicht vor. Und auch der Humor der britischen Inseln darf bei einer Irischen Weihnacht nicht fehlen: „Die Oma wurde vom Rentierschlitten überfahren – was machen wir jetzt mit ihren Geschenken?“ Deftige Satire, die im Grunde die Auswüchse von Weihnachten als Konsum-Fest anprangert.

Wolfgang Becker schenkt ohnehin lieber Wertvolles, das nichts kostet: Ein Lächeln, Freundschaft, Zeit. Oder auch ein gemeinsames Lied? „All through the Night“, – „Die ganze Nacht lang“ wiederholt das Publikum den Kehrvers des Wiegenlieds, mit dem sich der gebürtige Dinslakener Wolfgang Becker und seine Moonshiners verabschieden.

Die Musiker

Die Moonschiners sind der aus Dinslaken stammende und heute in Recklinghausen lebende Musikwissenschaftler Dr. Wolfgang Becker (Gesang, Mandoline, Gitarre), Ulrike Rokitta (Querflöte, Gesang), Dietmar Begert (Gitarre) und Ralf Ysermann (Percussion).

Die Reihe der Weihnachtskonzerte ging aus einem Abend für Obdachlose hervor. Deshalb erheben die Moonshiners auch keinen Eintritt wie sonst zu ihren Konzerten, sondern erbitten nur eine Spende am Ausgang, um jedem den Besuch zu ermöglichen.