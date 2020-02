Die Verwaltung will zwei weitere Teile des Parkraumkonzeptes umsetzen. Dabei es auch um weitere Zonen für das Anwohnerparken.

Dinslaken. Werbegemeinschaft fordert die Stadt auf, an die Mitarbeiter der Geschäfte zu denken. Nicht nur Anwohner sollten mit Parkausweisen bedacht werden.

Werbegemeinschaft Dinslaken fordert Mitarbeiterparken

Kommende Woche tagt der Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Verkehr, um über die weitere Ausweitung der bewirtschafteten Parkfläche zu beraten. Bisher wurden nur Anwohner mit Parkausweisen bedacht. „Was ist mit den vielen Mitarbeitern, die nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit erscheinen können?“, fragt Jürgen Lange-Flemming, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Dinslaken.

Für diese Mitarbeiter fordert sie Mitarbeiterparkausweise, die ähnlich wie die Anwohnerparkausweise abgegolten werden sollten. Hiermit würde die Stadt Dinslaken ein Zeichen setzen, dass an den Geschäften mit ihren Mitarbeitern ein hohes Interesse besteht.

Im Speckgürtel von Dinslaken gibt es noch kostenlosen Parkraum; allerdings müssten dann lange Fußwege in die Innenstadt in Kauf genommen werden, die die Abwesenheit von Heim und Familie verlängern. Hier wäre ein stimmiges Park + Ride-Konzept von Nöten. Von hier aus könnten die Mitarbeiter für einen überschaubaren Preis fürs Monatsticket mit dem Bus in die Innenstadt fahren und könnten somit auch etwas für die Umwelt tun.