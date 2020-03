Die Dinslakener Bürgerinnen und Bürger beurteilen das Angebot an Kitas und Schulen weitgehend positiv. Rund jeder zweite Befragte gibt an, „zufrieden“ oder sogar „sehr zufrieden“ zu sein. Die Bildungsangebote für Erwachsene schneiden ebenfalls relativ gut ab.

Das ist auch insofern ein recht positives Ergebnis, als dass in allen vier Kategorien der Anteil der Teilnehmer, die keine Angabe machen wollen, zwischen 19 und 34 Prozent liegt. Zieht man diese Gruppe von der Gesamtzahl ab, steigt der Anteil der zufriedenen Bürger bei Kitas (70 Prozent), Grundschulen (74 Prozent) und weiterführenden Schulen (67 Prozent) auf etwa zwei Drittel. Das Bildungsangebot für Erwachsene liegt mit 61 Prozent etwas darunter.

Bildungsangebote: Nur jeder Zwanzigste unzufrieden

Die Gruppe der unzufriedenen Teilnehmer setzt sich in den vier Kategorien aus lediglich vier bis sieben Prozent zusammen. Die restlichen Befragten (15 bis 27 Prozent) geben an, weder zufrieden noch sonderlich unzufrieden zu sein. Während also in etwa jeder zweite Bürger die Bildungsangebote eher positiv beurteilt, hat nur ungefähr jeder zwanzigste Dinslakener eine negative Auffassung. Die Dinslakener Bürgermeisterkandidaten im NRZ-Schnellcheck

Wie bereits in einigen der vorangegangenen Bürgerbarometer-Folgen, schneidet Lohberg auch bei den Bildungsangeboten im Vergleich zu anderen Stadtteilen etwas schlechter ab. Insbesondere der Anteil der unzufriedenen Teilnehmer ist in Lohberg höher. So geben zum Beispiel 22 Prozent der Befragten an, unzufrieden mit dem Grundschulangebot zu sein. Jeder Neunte (elf Prozent) ist sogar sehr unzufrieden. Die anderen Stadtteile liegen ungefähr auf einer Stufe, die besten Werte kann Eppinghoven verzeichnen.

Im Vergleich mit Wesel liegt Dinslaken ungefähr gleichauf, im Schulbereich sind die Dinslakener einige Prozentpunkte zufriedener als ihre Nachbarn (siehe Grafik). Düsseldorf überzeugt im Städteranking vor allem mit Bildungsangeboten für Erwachsene.