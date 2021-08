In Dinslaken brach am Freitag zweimal in einem Haus Feuer aus. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Feuer Zwei Brände an einem Tag im selben Gebäude in Dinslaken

Dinslaken In einem Mehrfamilienhaus in Dinslaken-Hiesfeld brach an einem Tag zweimal Feuer aus. Drei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitag brach in einem Mehrfamilienhaus am Rembrandtweg in Dinslaken-Hiesfeld gleich zweimal ein Feuer aus. An dem Großeinsatz waren zahlreiche Rettungskräfte beteiligt, auch der Rettungshubschrauber war vorsorglich vor Ort.

Morgens brannte es im Keller

Morgens wurden die Feuerwehr-Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld, der Rettungsdienst und die Polizei erstmals zu dem Mehrfamilienhaus gerufen. Dort brannte es in einem Gang im Keller. Die Löscharbeiten waren schnell beendet. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die meisten Bewohner bereits das Gebäude verlassen. Wer noch im Gebäude war, den leitete die Feuerwehr ins Freie, nachdem das Treppenhaus entraucht worden war.

Abends brach Feuer im Treppenhaus aus

Am Abend wurde die Feuerwehr erneut zu demselben Gebäude am Rembrandtweg gerufen. Diesmal brannte es im Treppenhaus. Die Bewohner aus den Wohnungen unterhalb des Brandherdes hatten bereits das Gebäude verlassen. Aber in den höher liegenden Wohnungen befanden sich noch Menschen. Sie wurden nach Beendigung der Löscharbeiten durch Kräfte der Feuerwehr betreut und nach der Entrauchung des Treppenraums ins Freie gebracht.

Die Notärztin untersuchte zwölf Personen, drei wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beim zweiten Einsatz waren die Einheiten Hauptwache, Hiesfeld, Information und Kommunikation-Technik, der Rettungsdienst aus Dinslaken, Oberhausen und Duisburg, der Rettungshubschrauber Christoph 9 und die Polizei beteiligt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken Hünxe Voerde