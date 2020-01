Voerde. Die Evangelische Kinderwelt wird in Voerde eine Kindertagesstätte betreiben. Für den geplanten Standort in Spellen wird noch ein Träger gesucht.

In Voerde-Mitte und in Spellen ist ein Kita-Neubau geplant

Um den gestiegenen Bedarf an Kindergarten-Plätzen abdecken zu können, plant die Stadt den Neubau zweier Einrichtungen. Für die in Spellen läuft noch wenige Tage – bis zum 31. Januar – das Verfahren, bei dem potenzielle Betreiber ihr Interesse an der Übernahme der Trägerschaft schriftlich bekunden können. Jörg Rütten, der als Beigeordneter bei der Stadt unter anderem die Fachbereiche „Soziales und Jugend“ verantwortet, berichtete auf NRZ-Anfrage über entsprechende Schreiben von Interessenten aus dem hiesigen, aber auch aus dem bundesweiten Raum. Bei Letzteren handele es sich um Kita-Betreiber, die bereits am Niederrhein und im Ruhrgebiet tätig seien.

Im März ist die geplante Kita in Spellen Thema im Fachausschuss

Wenn die Frist am kommenden Freitag abgelaufen ist, sollen die eingegangenen Interessenbekundungen ausgewertet werden. Die Verwaltung will der Politik dazu im nächsten Sitzungslauf – zunächst hat am 4. März der Jugendhilfeausschuss als Fachgremium hier das Wort – einen Beschlussvorschlag vorlegen. Rütten ist sehr guter Dinge, dass für die in Spellen geplante neue Kita ein Träger gefunden wird.

Noch ist die Stadt ihm zufolge bei der Grundstückssuche zu keiner Lösung gekommen. Es seien aber Flächen identifiziert, wie es Rütten formulierte. Womöglich werden zwei Grundstücke benötigt, sollte aufgrund des Bedarfs die Notwendigkeit bestehen, eine weitere Interimskita bis zur Fertigstellung des Neubaus einzurichten, und sollte das am Ende gewählte Gelände zu klein für die Errichtung der neuen und den Betrieb der Übergangs-Kita sein. Mit Blick auf die dann vorhandene Infrastruktur würde die Stadt ein Grundstück mit einer Größe bevorzugen, die parallel beides möglich macht.

Mehrere Modelle bei der Realisierung der Neubau-Projekte möglich

Für die Realisierung des Baus gibt es mehrere mögliche Wege: Der Träger übernimmt dies in Eigenregie, ein Investor errichtet das Gebäude, oder die Stadt übergibt alternativ die Einrichtung an den Betreiber.

Start der in Spellen geplanten Kita soll zum Kindergartenjahr 2020/21, also zum 1. August dieses Jahres sein. Die vollständige Inbetriebnahme ist, so das Ziel, für ein Jahr später avisiert. Bis das neue Gebäude fertig ist, müsste die Zwischenlösung greifen, dass eine Interimskita bezogen wird. Just so wurde im Fall der Caritas-Kita St. Antonius in Friedrichsfeld verfahren: Die Einrichtung ist noch in den zu diesem Zweck auf einer Fläche am Gymnasium aufgestellten Gebäuden in Fertigbauweise untergebracht.

Anfang Februar möchte die Stadt der Caritas symbolisch den Schlüssel für ihr neues Haus an der Kastanienallee/Ecke Grenzweg übergeben. Mitte nächsten Monats dann möchte die Caritas mit den Kindern vom Standort am Gymnasium dorthin umziehen, wie der Beigeordnete Jörg Rütten erklärt. Für künftige Kindergärten scheidet die Caritas nach einer Entscheidung der Bistumsleitung in Münster aus. Dies gilt derzeit auch für die katholischen Kirchengemeinden.

Beide neuen Kindergarten sollen über vier Gruppen verfügen

Zum 1. März oder allerspätestens 1. April würde die Evangelische Kinderwelt im Kirchenkreis Dinslaken die nach Auszug von St. Antonius frei gewordene Übergangskita am Gymnasium übernehmen. Diese ist Träger der in Voerde an der Grünstraße auf dem Gelände der Evangelischen Kirchengemeinde Götterswickerhamm an der Stelle des Pavillons neu geplanten Kindertagesstätte. Damit soll Kindern, deren Eltern auf der Warteliste stehen, ein Platzangebot gemacht werden. Die Evangelische Kirchengemeinde und die Evangelische Kirchenwelt würden gemeinsam mit Unterstützung der Stadt den Bau der neuen Kita planen. Wie die Einrichtung in Spellen soll auch die an der Grünstraße in Voerde-Mitte über vier Gruppen verfügen.

>>Infoveranstaltung über Kita-Neubau an der Grünstraße am 28. Januar

Zu der geplanten Eröffnung einer Kindertageseinrichtung in Voerde-Mitte an der Grünstraße durch die Evangelische Kinderwelt wird es am kommenden Dienstag, 28. Januar, eine Informationsveranstaltung in der Aula des Gymnasiums Voerde geben. Beginn ist um 18.30 Uhr. Dazu laden die Evangelische Kinderwelt als künftiger Träger der Kita und die Stadt ein.

Die Eltern werden über das pädagogische Konzept, die Raumplanung der Interimslösung, die Gruppenstruktur und das Aufnahmeverfahren informiert. Auch die künftige Kita-Leitung wird sich vorstellen. Hinzu kommen Informationen zum aktuellen Planungsstand des Bauvorhabens an der Grünstraße. Auch besteht die Möglichkeit für Einzelgespräche mit der Evangelischen Kinderwelt.