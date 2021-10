17-Jähriger sticht in Dortmunder Wohnung auf Vater ein

In Dortmund hat am Samstag ein Jugendlicher auf seinen Vater eingestochen.

Dortmund. In der gemeinsamen Familienwohnung hat am Samstag ein 17-Jähriger auf seinen Vater eingestochen. Der Dortmunder wurde lebensgefährlich verletzt.

In einer Wohnung in Dortmund hat sich am Samstag eine Bluttat ereignet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend mitteilten, soll ein Jugendlicher (17) gegen 17 Uhr am Samstagnachmittag mit einem Messer auf seinen Vater eingestochen haben.

Die Tat ereignete sich in der gemeinsamen Familienwohnung. Der Vater, ein 55-jähriger Dortmunder, sei durch die Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden, erklärte die Polizei. Er sei inzwischen außer Lebensgefahr.

Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Er erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes. Die Hintergründe sind bisher unklar.

