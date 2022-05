19-Jährige stirbt nach Wohnungsbrand in Dortmund-Wickede

Nach einem Wohnungsbrand am späten Freitagabend in Dortmund-Wickede ist eine junge Frau gestorben – sie erlag am Wochenende ihren Verletzungen.

Bei einem Wohnungsbrand am späten Freitagabend in Dortmund-Wickede ist eine 19-Jährige verstorben. Sie erlag ihren schweren Verletzungen am Wochenende im Krankenhaus, wie Polizeisprecherin Amanda Nottenkemper am Montagmorgen bestätigte. Die Ermittlungen zu dem Feuer dauern an.

Die Feuerwehr Dortmund hatte am Freitagabend in einer ersten Meldung von einer möglichen Verpuffung gesprochen. Schon bei der Anfahrt hätten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung in der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses in der Meylandstraße wahrgenommen.

Vor der Wohnungstür fand die Feuerwehr dann die bewusstlose junge Frau mit schweren Verbrennungen sowie in der Nähe ihre leichtverletzte Mutter (40 Jahre alt).

Junge Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Dortmund-Wickede – Brandursache noch unklar

Zwei Männer (39 und 20), die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielten, seien mit viel Glück nicht verletzt worden, wie die Polizei Dortmund am Sonntag mitteilte. Allerdings wären in der Wohnung sechs Katzen verbrannt, wie Feuerwehr und Polizei schrieben.

Zur endgültigen Ursache für das Unglück kann die Polizei am Montag noch keine Angaben machen. „Kripo, Brandsachverständiger – wir ziehen alle Experten zusammen, um die Ursache für die Familie aufzuklären“, betonte Sprecherin Nottenkemper. Das könne noch Tage und Wochen dauern.

