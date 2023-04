Feuerwehr 200 Strohballen auf Feld in Dortmund in Flammen

Dortmund. 200 Strohballen sind am Donnerstagabend in Dortmund in Brand geraten. Die Feuerwehr ging von Löscharbeiten bis weit in die Nacht aus.

Aus bisher unbekanntem Grund sind am Donnerstagabend auf einem Feld in Dortmund-Lanstrop mehrere Dutzend Strohballen in Brand geraten. Die Wasserversorgung machte der Feuerwehr anfangs Probleme. Schließlich hätten die Einsatzkräfte eine Zisterne eines Bauernhofs genutzt, hieß es bei der Feuerwehr.

Um 19.40 Uhr kam der Alarm. An einem Bauernhof an der Bönninghauser Straße wurde der Brand gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, standen die aufgehäuften Strohballen - laut Feuerwehr 200 Stück - voll in Flammen. Ein Gefahr durch die Rauchbelastung bestehe nicht, teile die Feuerwehr mit.

Man lasse die Strohballen „kontrolliert abbrennen“, hieß es auf Nachfrage in der Feuerwehr-Leitstelle gegen 21 Uhr. Der Einsatz dauere voraussichtlich bis weit in die Nacht zu Freitag, sagte ein Leitstellen-Mitarbeiter.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

(dae)

Mehr Blaulicht-Meldung aus Dortmund:

Dortmunder Feuerwehr hilft altem Pferd beim Aufstehen

Schon wieder! Eichhörnchen steckt in Dortmunder Gullydeckel

Dortmunder Feuerwehr: Die zwölf spannendsten Einsätze 2022

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund