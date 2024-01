2023: Die 30 dramatischsten Polizei-Meldungen aus Dortmund

Messer-Attacken, tödliche Streits und eine lange Brandserie: Diese 30 Blaulicht-Meldungen haben Dortmund im Jahr 2023 erschüttert.

Täglich schickt die Dortmunder Polizei Mitteilungen zu Straftaten, Unfällen oder Fahndungen. Aber einige Polizeimeldungen stechen heraus – wie unser Jahresrückblick zeigt. Vor allem zum Jahresende hin wurde die Stimmung scheinbar aggressiv.

Diese Dortmunder Polizeimeldungen stachen 2023 besonders heraus:

Januar 2023: Eine Woche nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in Dortmund stellt sich der Verdächtige selbst. Er bringt sofort seinen Anwalt mit:

Februar 2023: Nachdem ein Mann in Dortmund nach einem BVB-Spiel am Steuer zusammenbricht, lobt ein Arzt die Polizei für ihre Hilfe:

Februar 2023: Bluttat im Dortmunder Süden: Ein 35-Jähriger sticht auf seine Mutter und seinen Bruder ein. Der Mann sei psychisch auffällig, heißt es.

Februar 2023: In einem Haus in der Nordstadt findet die Polizei 41 Hunde – verwahrlost, in Dreck und Gestank. Alle kamen ins Tierheim:

März 2023: Hat er sich auch an Pferden in Dortmunds Nachbarstädten sexuell vergangen? Die Polizei sucht Betroffene, um den Täter hinter Gitter zu bringen:

April 2023: In Hörde wird ein Mann (24) erstochen. Die Polizei durchkämmt erst die Wohnung eines 41-Jährigen – dann führen Blutspuren zu einem 40-Jährigen aus dem Sauerland:

Mai 2023: Seinen wachsamen Nachbarn hat ein junger Kangal seine Rettung aus übler Haltung zu verdanken. Die Polizei spricht von „schwerer Misshandlung“:

Mai 2023: Horror-Unfall in Dortmund: Ein Lkw überrollt einen Radfahrer. Der 80-Jährige stirbt Stunden danach an seinen Verletzungen:

Juni 2023: In einem Fitnessstudio in Dortmund-Eving eskaliert ein Streit. Es sind auch scharfe Gegenstände im Spiel – ein SEK greift ein:

Juni 2023: In einem Schuppen werden 22 verwahrloste Katzen gefunden. Nach zähem Ringen lenkt der Halter ein: Er gibt seine Tiere freiwillig ab.

Juni 2023: Das Video aus Dortmund wird Millionen Mal angesehen: Ein Mann schlägt mit einer Flasche nach dem Kopf eines anderen. Das sagt die Polizei:

Juni 2023: Zwei Maskierte mit Baseballschlägern flüchten nach einem Streit aus einer Wohnung. Eventuell ging es um Drogen:

Juni 2023: Auf einem Dortmunder Spielplatz soll ein unbekannter Mann mit einer Machete auf einen 42-Jährigen eingeschlagen haben:

August 2023: Mehrfach war eine Frau (43) auf Reisende im Dortmunder Hauptbahnhof losgegangen – immer betrunken. Jetzt sitzt sie in Haft:

August 2023: Auf dem Fußweg zu Hornbach an der Bornstraße wird ein Mann (28) lebensgefährlich verletzt. Zwei Männer sollen auf ihn eingestochen haben:

August 2023: Ein Dortmunder (58) wird in der östlichen Innenstadt lebensgefährlich am Kopf verletzt. Ein Streit an einer Ampel war böse eskaliert:

August 2023: Ein Mann wird bei Lidl an der Schützenstraße lebensgefährlich mit einem Messer am Hals verletzt. Täter sind zwei Teenager (16 und 17 Jahre):

September 2023: Eine 39-Jährige wird mit mehreren Messerstichen getötet. Ihr Ehemann gilt als verdächtig – er soll auch seine Tochter verletzt haben:

September 2023: Eskalation in der Nordstadt: Die Dortmunder Polizei will einen Streit zwischen zwei Männern schlichten – und wird von 300 Menschen umringt:

Oktober 2023: Ein Radfahrer (62) wird auf der Bornstraße unter einer Stadtbahn eingeklemmt. Er stirbt noch am Unfallort:

November 2023: Ein Mann gerät in Aplerbeck unter eine Stadtbahn. Er kommt mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus:

Juli bis November 2023: Eine Brandserie hält die Nordstadt in Atem. Es brannte rund 15 Mal in derselben Gegend – im Mehrfamilienhaus von Lottokönig Chico brannte sogar der komplette Dachstuhl aus. Eine 45-Jährige gilt als verdächtig:

November 2023: In der Nordstadt soll ein Mann seine Frau getötet haben. Die ältesteTochter wurde lebensgefährlich verletzt – sie wollte den Ehestreit schlichten:

Dezember 2023: Auf einem Firmengelände in Dortmund-Wambel wird ein Mitarbeiter von einem Lkw überfahren. Er wird lebensgefährlich verletzt:

Dezember 2023: Zwei Messerattacken auf Obdachlose lassen aufhorchen. Bei der dritten Tat fasst die Polizei einen Verdächtigen. Er kam frisch aus der Haft:

Dezember 2023: Ein 19-Jähriger soll an der Kaiserstraße einen 34-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Das Opfer stirbt später im Krankenhaus:

Dezember 2023: In der Psychiatrie in Aplerbeck tötet ein Mann einen Mit-Patienten. Während der Tat soll der Mülheimer laut Gebete gerufen haben:

Dezember 2023: Schon wieder wird in Dortmund ein Mann mit einem Messer schwer verletzt – diesmal im Stadtgarten. Ein Zusammenhang zu den vorangegangenen Taten gibt es aber nicht:

Dezember 2023: Eine weitere Bluttat erschüttert den Dortmunder Norden: An der Evinger Straße ersticht ein psychisch kranker Mann (35) seine Mutter (63) mit einem Messer.

Dezember 2023: Ein Obdachloser (30) wird verdächtigt, einen Mann an der Kampstraße so massiv mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben, dass er an den Folgen starb. Die Polizei fahndet noch immer:

