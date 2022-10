In Krisenzeiten 60.000 iPads: So planen Dortmunds Schulen für den Winter

Dortmund. Im dritten Pandemiewinter stehen Schulen vor großen Aufgaben. Neben Corona haben sich weitere Krisen aufgetan. Das sind die Pläne für Dortmund.

Auch im Winter 2022 wird die Corona-Pandemie Dortmunds Schulen wahrscheinlich vor spezielle Herausforderungen stellen. Die Bildungsanstalten seien vorbereitet - auf den Infektionsschutz vor Ort und möglichen Distanzunterricht. Doch nicht nur Corona ist ein Thema.

Mit der Energiekrise und steigender Inflation haben sich weitere Widrigkeiten aufgetan. Universitäten und Hochschulen planen, der Pandemie und Energiethematik zum Trotz, ein Präsenzsemester. Auch Dortmunds Schulen wollen den Präsenzbetrieb so lange wie möglich aufrechterhalten. Anderswo müssen sich Eltern aber schon zeitnah auf eine unangenehme Änderung einstellen. Wir haben nachgefragt, wie die Dortmunder Bildungsanstalten den Winter planen.

Energiesparen: Wie warm soll es in Dortmunder Schulen werden?

Seit der russischen Invasion in der Ukraine ist das Thema Energiesparen einmal mehr in den Fokus gerückt. Strom- und Gaspreise sind in die Höhe geschnellt, auf Lieferungen aus Russland ist schon seit geraumer Zeit kein Verlass mehr. In Dortmund werden städtische Gebäude nur noch auf 19 Grad aufgeheizt. Das Ziel: Energie einsparen.

Für Schulen gibt es dagegen noch keine einheitliche Regelung. Das erklärte die Stadt auf Nachfrage. Stattdessen plädiere Dortmund weiterhin für ein landesweit einheitliches Vorgehen.

Inflation: Eltern müssen sich auch an Dortmunder Schulen auf steigende Preise einstellen

Doch nicht nur die Energiepreise sind gestiegen. Schon längst hat die Inflation nahezu alle Lebensbereiche erreicht. An Dortmunder Schulen müssen sich Eltern, deren Kinder in einer Mensa zu Mittag essen, zeitnah auf steigende Preise einstellen.

„Gründe dafür liegen in den inflationsbedingten Kostensteigerungen, wie etwa von Energie und Rohstoffen, und, mit Blick auf den Mindestlohn, erhöhten Personalkosten“, heißt es von Seiten der Stadt Dortmund. Eltern werden also bald einen höheren Mensabeitrag zahlen müssen.

Corona: Dortmunder Schulen werden großflächig mit CO2-Messgeräten ausgestattet

Mit dem Coronavirus bekommen die Menschen zudem täglich eine dritte Krise hautnah zu spüren. Da im Winter die Infektionszahlen erfahrungsgemäß steigen, hat die Bundesregierung zum 1. Oktober neue Corona-Regeln festgelegt. So wurde die Maskenpflicht an sensiblen Orten, wie Arztpraxen oder Krankenhäusern, und im Fernverkehr verschärft.

Schulen sind davon jedoch ausgenommen. Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hat am vergangenen Donnerstag bekräftigt, dass die Schüler zunächst weiter freiwillig eine Maske tragen können. Darüber hinaus sollen Lehrkräfte etwa durch Stoßlüften die Ansteckungsgefahr verringern.

Empfehlungen, die auch in Dortmund ausgesprochen werden. Wie es von Seiten der Stadt heißt, werden alle Dortmunder Schulen derzeit mit CO2-Messgeräten ausgestattet. Dafür greift Dortmund auf Landes-Fördermittel in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro zurück. Diese Gerät weisen auf mangelnden Luftaustausch hin und zeigen an, wann Lehrkräfte die Fenster zum Stoßlüften öffnen sollten. Weil sie zudem anzeigen, wie lange die Fenster geöffnet bleiben sollten, ließe sich durch das kurze Stoßlüften auch noch Energie sparen.

Tausende iPads: Stadt Dortmund bereitet sich auf mögliches Homeschooling vor

Sollte das Infektionsgeschehen dennoch keinen Präsenzunterricht mehr zulassen, müssten die Schülerinnen und Schüler wieder in das Homeschooling wechseln. Das bestätigt die zuständige Bezirksregierung Arnsberg auf Anfrage.

Auch auf dieses Szenario bereitet sich die Stadt Dortmund vor. „Pro Woche werden derzeit zwischen 2.000 und 2.500 iPads an die Schulen geliefert. Für die Schüler*innen stehen zurzeit ca. 45.000 iPads zur Verfügung, bis Mitte Dezember werden es über 60.000 Geräte sein“, heißt es auf Nachfrage. Auch die Lehrkräfte seien mit den entsprechenden Geräten ausgestattet. Die nötigen Lernplattformen und Videokonferenzfunktionen stehen ebenfalls bereit.

Lehrkräftemangel? So ist die Situation an Dortmunder Schulen

Wenn jedoch nicht genügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen sollten, würde das den Distanz- und Präsenzunterricht erschweren oder sogar unmöglich machen. In Dortmund fehlen, Stand 19. September 2022, rund 416 Lehrerinnen und Lehrer. Dennoch sind an Schulen aller Formen insgesamt über 90 Prozent der Planstellen besetzt. Aktuell sind zudem 191 Stellen ausgeschrieben, die zum 1. November 2022 besetzt werden sollen.

Wie die zuständige Bezirksregierung Arnsberg weiter mitteilt, sollen zusätzliche Maßnahmen und Hilfspakete den Präsenzunterricht sichern. So stehen im Rahmen des Aktionsprogramms „Ankommen & Aufholen“ landesweit rund 160 Millionen Euro zur Verfügung, von denen Schulen befristet zusätzliches Personal einstellen können.

Schulen können zudem auch kurzfristig Stellen ausschreiben, um beispielsweise Krankheitswellen abzufedern. Dort können sich Lehrkräfte ebenso wie geeignete Hochschulabsolventen oder Studierende bewerben. Finanziert werden soll das über freie Lehrstellen. Zudem hat das Ministerium für Schule und Bildung zusätzlich 400 Stellen für befristete Beschäftigungen landesweit zur Verfügung gestellt.

Durch die kriegsbedingte Zuwanderung aus der Ukraine stehen die Schulen vor weiteren Herausforderungen. Um der wachsenden Schülerschaft gerecht zu werden, können sie für das laufende Schuljahr ebenfalls kurzfristig neues Personal einstellen.

