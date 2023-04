80.000-Euro-Raub? – Überfall in Dortmund war nur "gespielt"

Dortmund. 80.000 Euro soll ein "Unbekannter" im Dortmunder Flughafen aus einem Tresor gestohlen haben. Machten Opfer und Täter gemeinsame Sache?

Nach einem Raubüberfall vor zwei Wochen im Dortmunder Flughafen brachten "intensive und akribische Ermittlungen" der Polizei jetzt eine Wende in den Fall: Der Raub war wohl nur vorgetäuscht. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit.

Die Dortmunder Polizei hatte sich nach der vermeintlichen Tat am 10. April mit einem Fahndungsaufruf an die Bevölkerung gewendet. Mit Erfolg: Zeugen erkannten die Person vom Fahndungsfoto als einen Mann (49) aus Werne, erklärt die Polizei.

Raub am Flughafen Dortmund: Überfall nur vorgetäuscht?

Die eigentliche Raubmeldung von vor zwei Wochen hatte den Überfall so geschildert: Gegen 21 Uhr betrat ein Mann die Geschäftsräume der Westfalenhallen GmbH im Flughafen. Er drückte der Angestellten (59) eine "Waffe" in den Rücken, dirigierte sie zum Tresor – und stahl einen hohen fünfstelligen Betrag. Dann flüchtete der Täter.

Aber bei ihren Ermittlungen wurde die Polizei immer skeptischer. Das "Opfer" verstrickte sich mehr und mehr in Widersprüche. Auch die Aussagen des Mannes, den Zeugen auf dem Fahndungsbild erkannt hatten, machten die Ermittelnden stutzig – und brachten sie auf die richtige Spur: Nach jetzigem Stand steckten Opfer und Täter unter einer Decke, schreibt die Polizei weiter. Der Überfall sei nur vorgetäuscht gewesen.

Bei Durchsuchungen fanden die Beamten am Montag in der Wohnung des Mannes in Werne die mutmaßliche Tatbeute – 80.000 Euro in bar. Die Ermittlungen dauern an.

