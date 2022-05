9-Euro-Ticket: Am 23. Mai startet der Vorverkauf in NRW

9-Euro-Ticket: Am 23. Mai startet der Vorverkauf in NRW

Rabatt-Ticket 9-Euro-Ticket in Dortmund – So einfach bekommt man es

Dortmund. Bald kommt das 9-Euro-Ticket! Aber wie bekommt man es in Dortmund? Was gilt für bestehende Abo-Tickets, Kinder oder eezy? Alle Infos zum Ticket.

Am 1. Juni kommt es – das langersehnte 9-​Euro-Ticket. Bis August gibt es das günstige Monatsticket auch in Dortmund. Damit will die Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger entlasten, weil Inflation und hohe Spritpreise aufs Portemonnaie drücken. Allerdings muss der Bundesrat noch zustimmen.

Aber wie und wo kommt man in Dortmund an das Rabatt-Ticket? Was ist mit denen, die schon jetzt ein DSW21-Abo haben oder das Handyticket über eezy nutzen? Hier alle Infos der DSW zum 9-Euro-Ticket in Dortmund.

Wo kann ich das 9-Euro-Ticket in Dortmund kaufen?

Das 9-Euro-Ticket gibt's ab 1. Juni überall dort, wo es auch normale Tickets gibt – am Automaten, in den DSW21-Kundencentern, über die Apps DSW21 oder DOtick, über den VRR, bei den Fahrerinnen im Bus... Der Vorverkauf soll in NRW am 23. Mai starten.

Wie lange ist das 9-Euro-Ticket in Dortmund gültig?

Das 9-​Euro-Ticket ist eine Monatskarte, die auch monatlich einzeln gezahlt wird. Es ist kein Dauer-Abo. Unabhängig vom Zeitpunkt des Kaufs läuft das Ticket immer nur bis Monatsende. Aber der Aktionszeitraum ist beschränkt: Das 9-Euro-Ticket gibt es nur im Juni, Juli und August 2022 – man muss also drei Tickets kaufen, um es voll zu nutzen. Ab September sind die Preise dann wieder beim Alten.

Gilt das 9-Euro-Ticket nur in Dortmund?

Nein, in ganz Deutschland! Das verbilligte Monatsticket gilt in allen deutschen Verkehrsverbünden, außer im Fernverkehr und in Privatbahnen (wie FlixTrain).

Wie kommen Abonnentinnen und Abonnenten ans 9-Euro-Ticket?

Wer schon eine VRR- und DSW21-Abokarte hat, müsse nichts tun, versichert das Dortmunder Verkehrsunternehmen. Der Preis werde in den drei Aktionsmonaten automatisch umgestellt – also kosten auch Ticket1000, YoungTicket oder Schokoticket nur 9 Euro im Monat. Ab September wird automatisch wieder der alte Preis abgebucht.

Was ist mit Zusatz-Nutzungen wie Fahrrad, Personenmitnahme oder 1. Klasse?

Achtung! Dazugebuchte Extra-Services von Abo-Tickets gelten weiterhin nur im gebuchten Gebiet. Wer also ein A-Monatsticket zur Fahrradmitnahme hat, darf das Rad auch nur im A-Bereich mitnehmen – nicht in Bochum oder gar Berlin.

Ich habe aber ein Abo-Ticket ab 9 Uhr...

Macht doch nichts! Zeitgrenzen fallen im dreimonatigen Aktionszeitraum weg. Also darf man mit dem "Ticket1000 9 Uhr" auch schon um 7 Uhr in der Bahn sitzen.

Ich nutze eezy. Wie passt das zum 9-Euro-Ticket?

Das ist laut DSW21 kein Problem, allerdings nur in NRW. Wer Einzelfahrten per eezy bezahlt (heißt: beim Einsteigen eincheckt und nach der Fahrt den Luftlinienpreis zahlt), macht weiter wie bisher. Sobald in einem Monat die 9-Euro-Grenze gerissen wird, fallen keine Kosten mehr an – der Zähler stoppt. Aber Vorsicht: Check-In ist auch weiterhin Pflicht!

Welche Busse und Bahnen darf ich in Dortmund mit dem 9-Euro-Ticket nutzen?

Alle – bis auf den Fernverkehr und Privatbahnen. Das Ticket gilt sogar über Dortmund und NRW hinaus: Man kann damit den Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen. Darunter fallen Bus, H-Bahn, Straßenbahn, U-​Bahn, S-​Bahn, Regionalbahn und Regionalexpress.

Welche Bahnen sind ausgeschlossen?

Mit dem 9-Euro-Ticket darf man nicht den Fernverkehr nutzen (ICE, IC, EC, Thalys). Auch private Bus- und Bahnunternehmen wie FlixTrain sind ausgeschlossen. Außerdem gilt das Ticket nur in der 2. Klasse.

Kostet das 9-Euro-Ticket auch für Kinder 9 Euro?

Ja, weitere Rabatte gibt es nicht. Kinder ab 6 Jahren brauchen in Dortmund ein eigenes 9-Euro-Ticket.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund