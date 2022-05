Der 7,5-Tonner wurde bei dem Aufprall mit großer Wucht in einen anderen Lastzug gedrückt. Die Fahrerkabine wurde dabei zerquetscht.

Polizei A2 gesperrt: Sattelzug zermalmt Transporter in Dortmund

Dortmund. Bei einem Unfall auf der A2 in Dortmund muss ein Mensch aus einem Lkw befreit werden. Ein Sattelzug prallte mit großer Wucht auf das Fahrzeug.

Die Autobahn A2 ist am Donnerstagmorgen nach einem schweren Unfall komplett gesperrt. Ein Sattelzug war in einen Transporter geprallt und drückte das Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls in einen weiteren Lastwagen.

Wie viele Personen in den 7,5-Tonnen-Transporter sind, konnte die Polizei in einer ersten Meldung am Vormittag nicht sagen. Man gehe von mindestens dem Fahrer aus. Feuerwehrleute müssen ihn aus dem total zerstörten Führerhaus des Transporters mit Spezialgerät herausschneiden, sagte eine Sprecherin.

Lkw-Unfall auf A2: Polizei warnt Gaffer

Der Unfall geschah gegen 9.30 Uhr zwischen dem Kreuz Dortmund-Nordwest und der Anschlussstelle Dortmund-Mengede in Fahrtrichtung Hannover, teilte die Polizei mit. Möglicherweise prallte der Lastzug in ein Stauende.

Die Polizei warnte zudem davor, an der Unfallstelle zu gaffen: „Gaffer haben am Unfallort nichts zu suchen“, warnte die Polizei. „Zusätzlich zur professionellen Verkehrsunfallaufnahme wird die Dortmunder Polizei konsequent gegen Gaffer Ordnungswidrigkeiten und/oder Strafverfahren einleiten“, hieß es in einer Mitteilung. Inwieweit Gaffer die Rettungsarbeiten vor Ort konkret filmen oder fotografieren und dadurch behindern, ließ die Polizei auf Nachfrage offen.

Laut WDR kam es durch die Sperrung auf der A2 am Vormittag zu bis zu vier Kilometern Stau in Fahrtrichtung Hannover. Die Unfallstelle sollte weiträumig umfahren werden, rät die Polizei. Die Richtungsfahrbahn sei gesperrt, der Verkehr werde auf der Parallelfahrbahn von der Autobahn abgeleitet, hieß es.

