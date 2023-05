A2-Unfall: Vier Fahrzeuge kollidieren im Dortmunder Norden

Das Autobahnkreuz Dortmund-Nordost. Auf der A2 waren am Dienstagmorgen vier Fahrzeuge kollidiert.

Dortmund. Ein Unfall mit vier Fahrzeugen hat am Dienstagmorgen zu Staus auf der A2 bei Dortmund geführt. In Richtung Oberhausen war die Autobahn gesperrt.

Aufgrund eines Verkehrsunfalls war die A2 zwischen Dortmund-Nordost und Dortmund-Mengede in Richtung Oberhausen am Dienstagmorgen teilweise gesperrt. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

In den Unfall, der sich kurz nach 8 Uhr ereignete, waren Angaben der Polizei zufolge drei Pkw und ein Transporter (3,5 Tonnen) verwickelt. Die Fahrzeuge seien abgeschleppt worden. Der Unfallhergang war zunächst noch unklar. (mein)

