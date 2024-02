A40-Sperrung zwischen Bochum und Dortmund trifft BVB-Spiel

Dortmund Die A40 zwischen Bochum und Dortmund bekommt eine neue Decke – und wird dafür gesperrt. Von einer Sperrung ist auch ein BVB-Heimspiel betroffen.

Auf der A40 zwischen Bochum und Dortmund wird‘s bald eng: Die Autobahn GmbH saniert im Mai die Fahrbahndecke der vielbefahrenen Strecke. Die Umleitungen führen über die Autobahnkreuze. Von einer Sperrung ist auch das BVB-Heimspiel des gegen Darmstadt betroffen.

Gesperrt wird der rund 3 Kilometer lange Abschnitt zwischen Bochum-Werne (Ruhrpark) über Lütgendortmund bis Kley. Dortmunds Bauderzernent Arnulf Rybicki nannte im Mediengespräch schon Termine für die Sperrungen. Ganz sicher seien die Zeiträume aber noch nicht, warnt Bernd Löchter von der Autobahn GmbH: „Da kann sich immer noch was ändern.“ Um quälenden Ausweichverkehr durch die Stadtteile zu vermeiden, führt die Umleitung schon ab den Kreuzen um die Sperrung herum – vom Kreuz Bochum/A43 über die A44 und zurück über die A45 zum Kreuz Dortmund-West.

A40-Sperrung in Dortmund – Zwei Termine sind geplant

Die locker geplanten Termine für die A40-Sperrungen liegen an drei langen Feiertags-Wochenenden. Darunter ist auch ein Ausweichtermin, falls die Arbeiten vorher ins Stocken geraten oder ausfallen müssen. Diese Sperrungen in jeweils eine Richtung sind geplant:

Christi Himmelfahrt – Bochum-Werne bis Dortmund-Kley: Mittwoch, 8. Mai (20 Uhr) bis Montag, 13. Mai (5 Uhr)

Mittwoch, 8. Mai (20 Uhr) bis Montag, 13. Mai (5 Uhr) Pfingsten – Dortmund-Kley bis Bochum-Werne: Freitag, 17. Mai (20 Uhr) bis Dienstag, 21. Mai (5 Uhr)

Freitag, 17. Mai (20 Uhr) bis Dienstag, 21. Mai (5 Uhr) Fronleichnam (Reserve-Termin): Mittwoch, 29. Mai (20 Uhr) bis Montag, 3. Juni (5 Uhr)

Dass auch das Saisonabschluss-Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den SV Darmstadt 98 (Samstag, 18. Mai, 15.30 Uhr) von einer Sperrung betroffen ist, sei der Stadt durchaus bewusst, meint Dezernent Rybicki: „Das sind nicht unsere Termine. Wir wissen, dass jeder Termin unglücklich ist.“ Aber Autobahnen fallen nun einmal in die Verantwortung des Bundes – und die Stadt habe kaum Einfluss auf die Terminplanung. „Aber alle anderen Termine sind genauso unglücklich.“ In jedem Fall sollten die Fans frühzeitig zum Spiel anreisen.

A40-Sperrung zwischen Bochum und Dortmund nicht die einzige Baustelle

Weitere Sperrungen rund um Dortmund werden Pendlern und Pendlerinnen in der kommenden Zeit zu schaffen machen – darunter auch die Komplettsperrung der A40 in Bochum-Hamme. Hier wird die Schlachthofbrücke abgerissen und neu gebaut. Aber auch auf der innerstädtischen B1 in Dortmund stehen einige Baustellen an.

