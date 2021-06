A45 bei Dortmund gesperrt – Lkw auf Mittelleitplanke gekippt

Dortmund. Nach einem Lkw-Unfall ist die A45 bei Dortmund Richtung Oberhausen gesperrt. Der Laster liegt auf der Mittelleitplanke und hat Ladung verloren.

Ein Kipplaster mit Erdaushub ist am Dienstagvormittag auf der A45 bei Dortmund verunglückt. Wie die Feuerwehr Dortmund mitteilte, wurde der Fahrer des Lasters bei dem Unfall leicht verletzt. Da der Lkw, der in Fahrtrichtung Oberhausen unterwegs war, auf die Mittelleitplanke gekippt ist und seine Ladung – Erdaushub – verloren hat, ist auch der Verkehr in der Gegenrichtung erheblich eingeschränkt.

+++ Nachrichten bequem ins Postfach: Hier können Sie sich für unsere kostenlosen Newsletter anmelden! +++

Die A45 ist in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt, auf der gegenüberliegenden Fahrbahn in Richtung Frankfurt wird der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Lkw verliert laut Feuerwehr Betriebsmittel; diese müssten zunächst aufgefangen bzw. abgestreut werden, anschließend werde dann eine Firma zur Bergung des Lasters angefordert. Wie lange es dauert, bis die Unfallstelle geräumt und gereinigt ist und die Autobahn wieder freigegeben werden kann, sei unklar, so ein Feuerwehrsprecher. (shu)

Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen; dazu ermittelt die Polizei. Foto: Feuerwehr Dortmund

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund