Aachener statt Galeria: Wer ist Modehändler Friedrich Göbel?

Dortmund. Friedrich Göbel, Chef der taufrischen Modekette Aachener mit Sitz in Dortmund, will zig Galeria-Standorte übernehmen. Aber wer ist er eigentlich?

Die Nachricht macht Hoffnung für viele deutsche Galeria-Standorte: Der Unternehmer Friedrich-Wilhelm Göbel will Dutzende Filialen von Karstadt und Kaufhof übernehmen – unter anderem in Dortmund und Essen. In Frankfurt, Cottbus, Coburg und Nürnberg ist es schon beschlossene Sache: Göbels taufrische Modekette Aachener mit Sitz in Dortmund übernimmt die Standorte.

Am Montag (27. März) ringt die Gläubigerversammlung in Essen um die Zukunft der Karstadt/Kaufhof-Standorte. Dabei wird es auch um das Übernahmeangebot von Friedrich-Wilhelm Göbel (59) gehen. Aber wer ist der gebürtige Remscheider eigentlich? Eine Spurensuche.

Zugegeben: Das Internet gibt nicht viel her über den gelernten Banker und studierten Manager. Anfangs habe er für Banken unter anderem in New York gearbeitet, schreibt das Branchenmagazin Textilwirtschaft. Göbel sei auch Mitbegründer von immobilienscout24.de gewesen, heißt es dort. Das Fachblatt beschreibt den Finanzmann als knallharten Kostendrücker mit unkonventionellen Ideen. Mieten drücken, Verwaltung verschlanken, Logistik umkrempeln – Göbel „verwaltet nicht, er hobelt“. Nicht immer mit Erfolg: Er habe schon so einige Insolvenzen hingelegt, schreibt die Textilwirtschaft.

In den sozialen Medien ist Friedrich Göbel nicht aktiv. Das einzig auffindbare Profil gibt es im Business-Netzwerk LinkedIn – und dort ist der Geschäftsmann noch immer „Vorstand bei Viscardi AG“. Stand: 2018.

Der Wertpapierhändler Viscardi war aber nur eine Station des umtriebigen Geschäftsmannes. Weit über 20 Unternehmen hat er schon (mit-)begründet, und fast alle crashten. Das Firmen-Infoportal NorthData spuckt für Friedrich Göbel unter anderem diese Firmen aus:

2001 bis 2018: Göbel ist Vorstand der Viscardi AG . Die Firma (Investmentbanking/Wertpapierhandel/Börsengänge) mit Sitz in München ist inzwischen zwar insolvent, hat aber unter anderem in Dortmund einiges erreicht: Viscardi brachte Chiphersteller Elmos an die Börse und setzte 2004 die Kapitalerhöhung durch, die den BVB vor der Insolvenz rettete.

Göbel ist Vorstand der . Die Firma (Investmentbanking/Wertpapierhandel/Börsengänge) mit Sitz in München ist inzwischen zwar insolvent, hat aber unter anderem in Dortmund einiges erreicht: Viscardi brachte Chiphersteller Elmos an die Börse und setzte 2004 die Kapitalerhöhung durch, die den vor der Insolvenz rettete. 2012-2013: Göbel wird Geschäftsführer der Sweets Project Verkaufsgesellschaft mbH – und damit auch der Dortmunder Süßigkeitenfabrik van Netten . Das Unternehmen aus Brackel steckte schon länger in der Krise. 2013 ging es endgültig in die Insolvenz . Göbels Vorhaben, das Dortmunder Traditionsunternehmen mit einem Insolvenzplanverfahren zu sanieren, ging nicht auf. Der Schrumpfkurs seines Vorgängers sei „betriebswirtschaftlicher Humbug“, meinte er damals. Er setzte auf Expansion – und scheiterte krachend.

Göbel wird Geschäftsführer der – und damit auch der . Das Unternehmen aus Brackel steckte schon länger in der Krise. 2013 ging es endgültig in die . Göbels Vorhaben, das Dortmunder Traditionsunternehmen mit einem Insolvenzplanverfahren zu sanieren, ging nicht auf. Der Schrumpfkurs seines Vorgängers sei „betriebswirtschaftlicher Humbug“, meinte er damals. Er setzte auf Expansion – und scheiterte krachend. 2014 bis 2021: Friedrich Göbel wird Geschäftsführer des Hagener Modehauses Sinn – seine Ehefrau Dr. Isabella Göbel wird Eigentümerin. Nach der Pleite des vorherigen Chefs Gerhard Wöhrl hatte die Familie Göbel das Unternehmen übernommen. Mit der Scheidung des Paares ist Friedrich Göbel seinen Job wieder los. Seine Ex-Frau (Wirtschaftswissenschaftlerin und promovierte Kunsthistorikerin) steigt selbst in die Geschäftsführung ein.

Friedrich Göbel wird Geschäftsführer des – seine Ehefrau Dr. Isabella Göbel wird Eigentümerin. Nach der Pleite des vorherigen Chefs Gerhard Wöhrl hatte die Familie Göbel das Unternehmen übernommen. Mit der des Paares ist Friedrich Göbel seinen Job wieder los. Seine Ex-Frau (Wirtschaftswissenschaftlerin und promovierte Kunsthistorikerin) steigt selbst in die Geschäftsführung ein. 2015 bis 2019: Göbels Unternehmensberatung Strategic Retail Consulting GmbH mit Sitz in Kitzbühel/Österreich wird 2015 gegründet und geht 2019 in die Insolvenz.

Göbels Unternehmensberatung mit Sitz in Kitzbühel/Österreich wird 2015 gegründet und geht 2019 in die Insolvenz. Ende 2021: Friedrich Göbel gründet die TEH Textilhandel GmbH mit Sitz in einem Einfamilienhaus-Neubaugebiet in Dortmund-Schüren . Die TEH ist Betreiberin von Göbels neuestem Projekt: Sieben Filialen seiner Modekette Aachener gibt es in Deutschland schon – allesamt Übernahmen bereits bestehender Modehäuser. Die erste Filiale eröffnete 2022 in Göppingen, die neueste vor wenigen Tagen in Koblenz. Mit Aachener will Göbel auch die Karstadt-Standorte übernehmen.

Friedrich Göbel gründet die mit Sitz in einem Einfamilienhaus-Neubaugebiet in . Die TEH ist Betreiberin von Göbels neuestem Projekt: Sieben Filialen seiner gibt es in Deutschland schon – allesamt Übernahmen bereits bestehender Modehäuser. Die erste Filiale eröffnete 2022 in Göppingen, die neueste vor wenigen Tagen in Koblenz. Mit Aachener will Göbel auch die Karstadt-Standorte übernehmen. Dazu kommen laut NorthData noch weitere Vermögens- und Vertriebsgesellschaften, an denen Göbel beteiligt war.

Als Wohnort von Friedrich-Wilhelm Göbel wird in den Firmeninfos auf NorthData mal München angegeben – mal Kitzbühel in Österreich. Dass der gebürtige Remscheider leidenschaftlicher Skifahrer ist, verriet er damals als van-Netten-Geschäftsführer im Interview. In seiner kurzen Zeit als Geschäftsführer in Dortmund bliebt er allerdings in München.

