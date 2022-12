Am Dortmunder Wall: Polizei geht gegen Raser-Szene vor

Dortmund. Sonderkontrolle der Dortmunder Polizei: In einer Nacht wurden mehr als 250 Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet – unter anderem am Wall.

Die Polizei ist am Wochenende mit einem großen Sondereinsatz gegen die Raserszene in Dortmund vorgegangen. Mehr als 2100 kontrollierte Fahrzeuge und 259 geahndete Geschwindigkeitsüberschreitungen sind das Ergebnis des nächtlichen Einsatzes.

Ein Hotspot der Polizei lag am Dortmunder Wall. Hier kommt es immer wieder zu Unfällen mit Rasern. Kontrolliert wurde außerdem im Bereich des Hafens und des Phönixsees sowie des Phönix-West-Geländes.

Spitzenreiter der Verkehrskontrolle: Gelsenkirchener fuhr 41 km/h zu schnell

Im Bereich der Innenstadt lag ein Fokus auf den Kontrollen von Verkehrsbehinderungen auf den neu angelegten Fahrradwegen und -straßen. Vor allem die rund um den Wall befindlichen Radwege werden häufig von Angehörigen der Poserszene als Parkflächen genutzt, was Radfahrer behindert.

Insgesamt wurden in der Nacht 73 Personen kontrolliert und bei 2177 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. 259 Fahrer hielten sich nicht an die Tempolimits. Bei fünf von ihnen wird es richtig teuer: Hier waren die Geschwindigkeitsüberschreitungen so hoch, dass Ordnungswidrigkeitsverfahren mit dem Ziel der Fahrverbote eingeleitet wurden. Spitzenreiter der Nacht ist ein VW-Fahrer aus Gelsenkirchen, der am Wall 41 km/h zu schnell fuhr.

