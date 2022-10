Feuerwehr Dortmund rettet Arbeiter nach Unfall am Phoenixsee in Dortmund.

Blaulicht Am Phoenixsee in Dortmund: Arbeiter stürzt aus fünfter Etage

Dortmund. Bei einem Arbeitsunfall am Phoenixsee in Dortmund ist ein Mann von einem Baugerüst gestürzt. Die Höhenrettung der Feuerwehr kam zum Einsatz.

Ein Arbeiter ist am Montagnachmittag am Phoenixsee in Dortmund-Hörde von einem Baugerüst gestürzt. Der Mann verletzte sich schwer am Bein, weshalb die Höhenretter der Feuerwehr ihn von dem Gebäude evakuieren mussten – das teilten die Einsatzkräfte am Abend mit.

Auf der Baustelle „Am Kai“ passierte das Unglück gegen 15 Uhr, als der Mann nach Feuerwehrangaben aus bislang noch ungeklärten Gründen von der fünften in die dritte Etage abstürzte. Mit Drehleiter und „Rescue Loader“ an deren Spitze brachten die Höhenretter den Mann sicher zu Boden.

Für die Dauer des Einsatzes war die Straße „Am Kai“ am Dortmunder Phoenixsee gesperrt. Foto: Feuerwehr Dortmund

Mit einer schweren Verletzung am rechten Bein kam der Arbeiter anschließend ins Krankenhaus, für die Zeit des Einsatzes war die Straße „Am Kai“ komplett gesperrt. (red)

