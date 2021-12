Angriff von Rechten: Dortmunder Polizei sucht Handy-Videos

Zeugen sollen den Angriff der drei Rechtsextremen in Dortmund gefilmt haben. (Symbolbild)

Dortmund. Nach dem Angriff auf zwei Teilnehmer einer Antifa-Demo in Dortmund ermittelt die Polizei gegen drei Rechtsextreme – und bittet um Handy-Videos.

Die "Sonderkommission Rechts" der Dortmunder Polizei ermittelt gegen drei Rechtsextremisten. Die Verdächtigen (18, 27, 29 Jahre) sollen am Dienstag nach einer Demo zwei Antifa-Demonstranten verfolgt haben. Rund 70 Menschen waren in Hörde zu einer Antifa-Kundgebung zusammengekommen.

Gegen 20.50 Uhr griffen die Beschuldigten die Beiden an der Stadtbahn-Station an der Hörder Bahnhofstraße an. Die Polizei war direkt vor Ort, griff ein und nahm die drei Männer fest. Bei einem der Angreifer handele es sich um einen mehrfach zu Freiheitsstrafen verurteilten Rechtsextremisten, heißt es im Bericht der Polizei.

Polizei bittet Zeugen um ihre Handy-Videos

Jetzt laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass weitere Fahrgäste, die in die U41 einsteigen wollten, den Vorfall am Bahnsteig beobachtet und gefilmt haben. Deren Aussagen und Videos seien für die Ermittlungen wichtig. Die Polizei bittet diese Zeugen um Mithilfe: 0231/1327441.

