"Appelrath Cüpper" schließt am Dortmunder Westenhellweg

Dortmund. Wieder eine Geschäftsschließung in der Dortmunder Innenstadt: "Appelrath Cüpper" macht dicht. Schon bald ist Schluss am Westenhellweg.

Droht der nächste Leerstand in der Dortmunder Fußgängerzone? Wie die Ruhr Nachrichten berichten, schließt "Appelrath Cüpper" die Filiale am Westenhellweg Ende des Jahres.

Das Kölner Unternehmen steckte schon wegen Corona in der Krise: 2020 hatte AC ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt – 2021 war das Unternehmen gerettet. Ein neuer Investor stieg ein, eine neue Geschäftsführung kam, alle 16 Standorte in Deutschland blieben erhalten.

Appelrath Cüpper rettete Filiale mit Insolvenz in Eigenverantwortung

Dass es auch in Dortmund jetzt anders kommt, ist nicht ganz überraschend: Auch in Hamburg hatte die Filiale geschlossen. Es gibt allerdings noch eine zweite Filiale in der Elbstadt. Weitere NRW-Filialen des gehobenen Modehauses gibt es in Aachen, Bonn, Essen, Köln und Münster.

Es gibt allerdings Hoffnung, dass Appelrath Cüpper nach der Schließung keinen weiteren Dauer-Leerstand in die Dortmunder Innenstadt bringt: Laut Ruhr Nachrichten gibt es bereits Interessierte für die Immobilie am Westenhellweg.

