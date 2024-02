Auf Zebrastreifen angefahren: Fußgängerin stirbt in Dortmund

Tödlicher Unfall in Dortmund-Scharnhorst: Auf der Friedrich-Hölscher-Straße wurde am Sonntagabend eine Frau überfahren.

Dortmund Zweiter tödlicher Unfall an diesem Wochenende: Im Dortmunder Osten ist am Sonntagabend eine Frau überfahren worden. Sie starb im Krankenwagen.

Bei einem Unfall in Dortmund-Scharnhorst ist am Sonntagabend eine Frau (68) gestorben. Ein Auto hatte die Fußgängerin erfasst. Es ist der zweite tödliche Unfall an diesem Wochenende. Erst am Samstag war auf der B1 eine Frau (80) von einer Stadtbahn überrollt worden. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Wie es am Sonntagabend zum Unfall in Alt-Scharnhorst kam sei noch unklar, erklärt die Leitstelle der Dortmunder Polizei. Gegen 19 Uhr war die 68-Jährige auf der Friedrich-Hölscher-Straße auf Höhe der Haltestelle „Mödershof“ auf einem Zebrastreifen von einem Kleinwagen erfasst worden. Trotz schneller Erster Hilfe überlebte sie den Unfall nicht – sie starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme war die Friedrich-Hölscher-Straße bis in die Nacht gesperrt. Die Ermittlungen laufen.

