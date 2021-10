Auto auf Ladefläche brennt aus - ein Schwerverletzter

Aus bisher noch ungeklärter Ursache war auf einem abgestellten PKW-Transporter ein Kleinwagen in Brand geraten. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung.

Dortmund. Bei dem Versuch, einen brennenden Wagen von einem Autotransporter abzuladen, ist ein 33-Jähriger in Dortmund schwer verletzt worden.

Der Fahrer eines Pkw-Transporters ist am Dienstagmittag beim Brand eines Autos auf der Ladefläche in Dortmund schwer verletzt worden. Das Auto auf dem abgestellten Transportfahrzeug hatte am Dienstag aus unbekannter Ursache Feuer gefangen und war komplett ausgebrannt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Vorfall ereignete sich auf der Eisenacher Straße in der östlichen Innenstadt.

Der 33-jährige Fahrer des Pkw-Transporters hatte versucht, den beim Eintreffen der Einsatzkräfte lichterloh brennenden Wagen abzuladen, um ein Übergreifen der Flammen auf das Zugfahrzeug zu verhindern. Dabei habe er sich starke Brandverletzungen im Gesicht zugezogen und wurde in eine Spezialklinik gebracht.

Mit Wasser und Löschschaum sei es schließlich gelungen, die Flammen zu löschen, so die Feuerwehr. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund