Auto fällt bei Unfall Baum und bleibt auf dem Dach liegen

Dortmund. Spektakulärer Unfall in Dortmund: Ein Autofahrer hat mit seinem VW Golf erst einen Baum gefällt und ist dann auf dem Dach liegen geblieben.

Ein 20-Jähriger hat auf der Deutschen Straße in Dortmund die Kontrolle über seinen VW Golf R verloren und dabei einen schweren Unfall verursacht. Laut Polizeiangaben hatte der Mann den Wagen am Samstagmorgen gegen 4.40 Uhr in Höhe der Bayrischen Straße im Stadtteil Eving stark beschleunigt. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Metall-Bügel einer Baum-Umfriedung. Dadurch wurde der VW durch die Luft geschleudert und blieb schließlich auf dem Dach auf der Straße liegen. Auch der Baum überstand den Aufprall nicht, wie Fotos vom Unfallort zeigen.

Im Wagen saßen noch zwei 21 und 22 Jahre alte Männer. Sie erlitten leichte Verletzungen. Der Unfallfahrer blieb Polizeiangaben nach unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 45.000 Euro. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts auf ein illegales Rennen. Weitere Fahrzeuge waren bisherigen Erkenntnissen nach nicht an dem Unfall beteiligt. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund