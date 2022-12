In Dortmund kollidierten am Samstagabend eine Straßenbahn und ein Pkw.

Dortmund. In Dortmund kam es zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Fahrer wurde schwer verletzt. Die Rettung gestaltete sich aufwendig.

Zu einem Auffahrunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto kam es am Samstagabend (18. Dezember) auf der Rheinischen Straße in Dortmund.

Gegen 21 Uhr kam ein BMW vom rechten Fahrstreifen ab und wurde von der hinter ihm fahrenden Stadtbahn seitlich berührt. Dabei wurde der 26-jährige Autofahrer schwer verletzt und musste von einer Spezialeinheit der Feuerwehr durch schwere Gerät schonend aus dem Auto befreit werden.

Eine Straßenbahn ist in Dortmund mit einem Pkw kollidiert. Die Bergung des Fahrers war aufwendig. Foto: Feuerwehr Dortmund

Zuvor konnten die beiden weiteren Insassen, ein 21-jähriger Mann mit leichten Verletzung und eine unverletzte 22-jährige Frau selbstständig das Auto verlassen. Alle drei Patienten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand ein Totalschaden

Der Fahrer der Straßenbahn blieb unverletzt und wurde psychologisch von der DSW21 betreut. Auch die Fahrgäste der Stadtbahn blieben unverletzt und hatten bei Eintreffen der Einsatzkräfte die Einsatzstelle bereits verlassen.

An dem BMW entstand ein Totalschaden, an der Stadtbahn ein leichter Frontschaden. Die Rheinische Straße war für die Rettungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen für den Straßen- und Schienenverkehr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

