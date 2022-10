Lkw-Unfall Auto-Transporter reißt mehrere Ampeln in Dortmund um

Dortmund. In der Dortmunder Nordstadt hat ein Lkw zwei Ampeln umgerissen. Auch ein Baum nahm Schaden. Die Straße war eine Stunde lang gesperrt.

Weil ein Lkw-Fahrer einen Ampelmasten gerammt und überfahren hat, war die Immermannstraße in der Nordstadt von Dortmund am Donnerstag für über eine Stunde gesperrt. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Zugetragen hatte sich der Unfall an der Kreuzung mit der Schützenstraße (Zufahrt vom Klinikum Nord). Dort hatte der Autotransport-Lkw zunächst eine Ampel angefahren, ehe er hinter der Kreuzung einen weiteren Ampelmasten überfuhr und auf diesem stehen blieb.

Unfall in Dortmund: Keine Verletzten, lediglich Sachschaden

Bei dem Unfall zerbrach die Fensterscheibe der Fahrerkabine. Zudem wurde zahlreiche Ampel-Leuchten, Öl und andere Flüssigkeiten über die gesamte Straße verteilt. Verletzt wurde, wie die Polizei erklärte, niemand. Schuld an dem Unfall sei vermutlich ein „unachtsamer Moment“ des Lkw-Fahrers.

Weil bei den Zusammenstößen zudem ein Baum in Mitleidenschaft gezogen wurde, muss das Grünflächenamt muss nun prüfen, ob dieser noch stabil genug ist, um stehen zu bleiben. (red)

