Auto überschlägt sich - zwei Verletzte in Dortmund-Dorstfeld

Bei einem schweren Unfall am Donnerstagabend in Dortmund-Dorstfeld verletzten sich zwei Personen schwer (Symbolbild).

Dortmund. Bei einem schweren Verkehrsunfall überschlug sich am Donnerstagabend ein Opel in Dortmund-Dorstfeld. Zwei Verletzte und hoher Schaden.

Zwei Dortmunder sind am Donnerstagabend schwer verletzt worden, nachdem ihr Auto an einer Kreuzung in Dorstfeld in ein anderes Auto prallte. Der Wagen überschlug sich und es entstand ein fünfstelliger Schaden, teilte die Polizei Dortmund am Freitag mit.

Die beiden Dortmunder, eine 32-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann, waren in einem Opel auf der Höfkerstraße unterwegs, ehe sie an der Kreuzung zur Ecke Spicherner Straße wohl einen 53-jährigen Dortmunder übersahen - dieser hätte nach Polizeiangaben Vorfahrt gehabt. Auf der Kreuzung prallten die Fahrzeuge ineiander.

Unfall in Dortmund-Dorstfeld: Mindestens 15.000 Euro Sachschaden

Während der 53-Jährige und sein Beifahrer (59) sich nur leicht verletzten - ihr Hyundai prallte gegen einen Mast, verletzten sich die Frau und der Mann schwer. Ihr Wagen habe sich überschlagen und sei auf der linken Fahrzeugseite liegen geblieben, erklärte die Polizei. Es kam zu einem Sachschaden von mindestens 15.000 Euro und zu kurzzeitigen Verkehrsstörungen im Unfallbereich.

