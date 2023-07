Auto zerstört Bushaltestelle: Dortmunder (18) schwerverletzt

Auf der Derner Straße in Dortmund ist ein Auto in eine Bushaltestelle geprallt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 33.000 Euro.

Ein Auto ist am Sonntag (30. Juli) auf der Derner Straße in Dortmund in eine Bushaltestelle geprallt. Drei Dortmunder, alle 18 Jahre alt, wurden dabei verletzt - einer davon schwer.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr einer der junge Fahrer gegen 22.30 Uhr auf der Derner Straße in Richtung Norden. Plötzlich verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto. Er prallte in die sich von ihm aus rechter Hand am Straßenrand befindende Bushaltestelle Franz-Zimmer-Siedlung – eine Haltestelle mit Überdachung und Sitzbank.

Auto zerstört Bushaltestelle: Rettungskräfte brachten Verletzte in Krankenhäuser

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall laut Polizeibericht leicht. Von den drei jungen Mitfahrern verletzten sich einer schwer und ein weiterer leicht. Der dritte Mitfahrer blieb unverletzt.

Durch den Verkehrsunfall wurde die Bushaltestelle komplett zerstört. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 33.000 Euro. (Red.)

