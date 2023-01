Autofahrer demoliert in Dortmund Autos - 26.000 Euro Schaden

Dortmund. Ein einziges Auto gerammt, aber dadurch gleich mehrere Wagen beschädigt. Und eine Fahrerlaubnis hatte der mutmaßliche Unfallfahrer auch nicht.

Die Polizei hat am Dienstagmorgen (3. Januar) einen Autofahrer nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Dortmund gefasst. Mindestens fünf Autos soll der Mann dabei beschädigt haben.

Wie die Polizei mitteilte, verursachte ein 39-Jähriger aus Niedersachsen einen Autounfall in Dortmund-Hörde. An der Graudenzer Straße rammte er gegen 4.22 Uhr mit seinem Wagen ein geparktes Auto - und löste so eine Kettenreaktion aus: Das geparkte Auto schob sich in einen weiteren Wagen. Das ging so lange weiter,bis am Ende fünf Autos demoliert waren.

Ein 23-jähriger Anwohner sah den Fahrer vom Unfallort wegfahren und rief sofort die Polizei.

Unfall in Dortmund: Keine zehn Minuten später stellte die Polizei den Fahrer

Eine Streife erkannte den Wagen des 39-Jährigen neun Minuten später auf einem Pendlerparkplatz an der Hörder Bahnhofstraße und setzten ihn dort fest. Die stark beschädigte Motorhaube und ein herausgebrochener Scheinwerfer ließen für die Beamten keinen Zweifel daran, dass der Wagen zuvor an einem Unfall beteiligt war.

Der Autofahrer besaß keinen gültigen Führerschein

Die Unfallspuren passten zu den Schäden an der Graudenzer Straße und zu den Aussagen des Anwohners. Auf der Wache entnahmen die Beamten dem Mann eine Blutprobe. Zudem mussten sie feststellen, dass er keinen gültigen Führerschein besaß. Somit war der 39-Jährige seinen Autoschlüssel los.

Weitere Ermittlungen führten die Polizei in die Wellinghofer Straße. Dort standen zwei weitere beschädigte Autos. Die Polizei ermittelt noch, ob möglicherweise ein Zusammenhang besteht. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen durfte der Mann die Wache wieder verlassen.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mindestens 25.800 Euro. (red)

