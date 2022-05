Endlich wieder „Bäumchen wechsel dich“: 18 Bars und Clubs sind bei dem Party-Festival in Dortmund dabei.

Ausgehen „Bäumchen wechsel dich“: Party-Festival in 18 Clubs und Bars

Dortmund. Nach langer Pause kehrt das „Bäumchen wechsel dich“-Festival nach Dortmund zurück. 18 Clubs und Bars machen mit, es gibt ein Gratis-Shuttle.

Nachdem das „Bäumchen wechsel dich“-Festival wegen Corona lange ausfallen musste, kehrt das Partyformat am Mittwoch, 25. Mai, nach Dortmund zurück. 18 Clubs und Bars im gesamten Stadtgebiet sind dabei. Damit die Wege nicht zu lang sind, ist im Ticketpreis ein Shuttlebus enthalten, der die Feierwütigen zu den verschiedenen Locations bringt. Los geht’s am Vorabend des Feiertags Christi Himmelfahrt ab 20 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse (nur Bargeld & Paypal) 18 Euro. Weitere Informationen gibt es auch hier.

Diese Clubs machen mit:

Junkyard , Schlägelstraße 52: Elektro / Techno / Deep ab 23 Uhr, u.a. mit P.A.C.O., Flo MRZDK, Monotunes

, Schlägelstraße 52: Elektro / Techno / Deep ab 23 Uhr, u.a. mit P.A.C.O., Flo MRZDK, Monotunes FZW , Ritterstraße 20: 200er / 2010er/ Charts in der Halle; Rock & Gitarre im Club, mit Andy Robk

, Ritterstraße 20: 200er / 2010er/ Charts in der Halle; Rock & Gitarre im Club, mit Andy Robk Oma Doris , Reinoldistr. 2-4: Ghetto Tech // Newschool Techno ab 23 Uhr, u.a. mit Robin Tasi

, Reinoldistr. 2-4: Ghetto Tech // Newschool Techno ab 23 Uhr, u.a. mit Robin Tasi Brauturm (früher View), im Dortmunder U: Hip Hop / RnB / Classics ab 23 Uhr, u.a. mit DJ Easy

(früher View), im Dortmunder U: Hip Hop / RnB / Classics ab 23 Uhr, u.a. mit DJ Easy Light-Club , Prinzenstraße 11: Afrobeats / Latin / Dancehall ab 23 Uhr, mit DJ Niik und DJ Dipsta

, Prinzenstraße 11: Afrobeats / Latin / Dancehall ab 23 Uhr, mit DJ Niik und DJ Dipsta IRoom , Kampstraße 45: Newschool Hip Hop / TRap / Deutschrap ab 23 Uhr, mit DJ Eskabe, DJ Niksn

, Kampstraße 45: Newschool Hip Hop / TRap / Deutschrap ab 23 Uhr, mit DJ Eskabe, DJ Niksn Weinkeller , Märkischestraße 33: Weinkeller-Hits / Sing-a-longs ab 23 Uhr, u.a. mit Philip Bückle

, Märkischestraße 33: Weinkeller-Hits / Sing-a-longs ab 23 Uhr, u.a. mit Philip Bückle Silent Sinners , Rittershaustraße 65: Elektronisch / Melodic / Hypnotic ab 23 Uhr, u.a. mit LieberBöse

, Rittershaustraße 65: Elektronisch / Melodic / Hypnotic ab 23 Uhr, u.a. mit LieberBöse Klubhaus 1249, Berswordthalle am Friedensplatz, Kleppingstraße 37: Charts ab 23 Uhr mit DJ Rosti

Diese Bars sind ab 19 Uhr dabei:

Kraftstoff , Augustastraße 2

, Augustastraße 2 Atlantico Café , Weissenburgerstraße 35

, Weissenburgerstraße 35 Happy Happy Dingdong , Brüderweg 9

, Brüderweg 9 Bude 116einhalb , Saarlandstraße 116

, Saarlandstraße 116 Pirates Boo , Königswall 1

, Königswall 1 Mit Schmackes , Hohe Straße 61a

, Hohe Straße 61a Cu Restaubar , Kampstraße 41

, Kampstraße 41 Subrosa , Gneisenaustraße 56

, Gneisenaustraße 56 Wohnzimmer, Neuer Graben 16

Einen Überblick über die Haltestellen des Shuttlebusses und seine Abfahrtszeiten gibt es hier.

