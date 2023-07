Bagger kippt im Dortmunder Bahnhof um - Strecke wieder frei

Dortmund/Witten/Hamm. Ein umgekippter Bagger und ein Kurzschluss in einer Oberleitung sorgen Mittwochnachmittag für Störungen im Bahnverkehr rund um Dortmund.

Im Dortmunder Hauptbahnhof ist gegen kurz vor 15 Uhr ein so genannter Zwei-Wege-Bagger bei Bauarbeiten auf die Seite gekippt, teilt ein Bahnsprecher auf Anfrage mit. Als Folge war die Bahnstrecke zwischen Dortmund und Hamm beeinträchtigt.

Laut Zuginfo.nrw ist die Streckensperrung zwar seit 17.15 Uhr wieder aufgehoben. Es könne aber weiterhin zu "teilweise hohen Verspätungen und gegebenenfalls zu Teilausfällen" kommen.

Betroffen waren Züge der Linien RE 1 (RRX), RE 6 (RRX) und RE 11 (RRX). Sie wurden ab Essen Hbf mit Ersatzhalt in Herne nach Kamen umgeleitet. Daher entfielen die Halte Wattenscheid, Bochum Hbf und Dortmund Hbf. Die Züge des RE 3 wurden zwischen Dortmund-Kurl und Dortmund-Mengede umgeleitet.

Schaden an Oberleitung in Dortmund-Barop: S 5 fällt aus

Zudem gibt es seit ungefähr 15.30 Uhr einen Kurzschluss in einer Oberleitung auf der Zugstrecke zwischen Dortmund und Witten im Bereich Dortmund-Barop. Die S 5 fällt deswegen bis auf Weiteres in beiden Richtungen aus. Wie lange es dauert, bis hier alles wieder läuft, ist ebenfalls unklar. Aber es könnten wohl ein paar Stunden sein, so der Bahnsprecher.

Die Empfehlung auf Zuginfo.nrw: Die Züge der Linie RE 4 zwischen Hagen Hbf mit Halt in Witten Hbf und Dortmund Hbf nutzen.

Zwischen Witten Hbf und Hagen Hbf kann man zudem mit den Zügen der Linien RE 16 und RB 40 mit den Halten Wetter (Ruhr) und Hagen-Vorhalle fahren.

Zwischen Witten Hbf und Dortmund Hbf fahren darüber hinaus Züge der Linie RE 34 (ohne Zwischenhalt).

Zugstrecke gesperrt: Zwischen Witten und Dortmund den Bus nehmen

Zwischen Witten und Dortmund besteht ab Witten Hbf die Möglichkeit mit der Buslinie 379 oder der Straßenbahn 309 bis Bochum-Langendreer zu fahren. Ab dort besteht Anschluss an die S 1 nach Dortmund.

Zwischen Witten und Wetter verkehrt die Buslinie 592 und zwischen Hagen und Wetter die Buslinie 591. Ein Ersatzverkehr mit sechs Großraumtaxis der Firma Mölders zwischen Witten Hbf und Dortmund Hbf ist eingerichtet.

Aktuelle Informationen für Reisende gibt es unter zuginfo.nrw bei der Reiseauskunft der Bahn oder via Twitter bei der Bahn in NRW. (JaK)

