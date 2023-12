Bahnhof-Ranking 2023: Dortmund schneidet schlecht ab

Der beliebteste Bahnhof in Dortmund ist laut einer Analyse von Online-Bewertungen der Bahnhof Huckarde mit durchschnittlich 4,6 Sternen. Am schlechtesten wird der Bahnhof Aplerbeck Süd mit nur 1,9 Sternen bewertet. (Symbolfoto)

Dortmund. Dortmunder scheinen mit ihren Bahnhöfen besonders unzufrieden zu sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse bundesweiter Online-Bewertungen.

Bahnfahren in Zeiten von Warnstreiks und Zugausfällen: Wenn man Pech hat, verbringt man aktuell mehr Zeit beim Warten auf dem Bahnsteig als im Zug selbst. Was dazukommt: Dortmunderinnen und Dortmunder scheinen mit ihren Bahnhöfen relativ unzufrieden zu sein.

Zu diesem Ergebnis kommt das Informationsportal onlinecasinosdeutschland.com. Demnach wurden in Dortmund die 44 Nah- und Fernverkehrsbahnhöfe der Deutschen Bahn durchschnittlich mit gerade einmal 3,53 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Bahnhof-Ranking: Dortmund deutlich unter Bundesdurchschnitt

Dieser Wert liegt deutlich unter dem deutschlandweiten Durchschnittswert in Höhe von 3,76 Sternen. Insgesamt hat das Portal 144.561 Online-Bewertungen von Bahnhöfen in Deutschlands 50 größten Städten analysiert.

Der beliebteste Bahnhof in Dortmund ist der Bahnhof Huckarde mit durchschnittlich 4,6 Sternen. Am schlechtesten wird der Bahnhof Aplerbeck Süd mit nur 1,9 Sternen bewertet.

Leipziger Bahnhöfe liegen im Ranking vorne

Die höchsten Bewertungen erhalten die Leipziger Bahnhöfe mit 4,35 Sternen. Das ist der mit Abstand beste Durchschnittswert aller analysierten Städte. Direkt hinter Leipzig landen drei weitere Städte aus den neuen Bundesländern: Die Bahnhöfe in Dresden werden im Schnitt mit 4,2 Sternen, die in Potsdam im Schnitt mit 4,17 Sternen und die in Erfurt mit 4,16 Sternen bewertet. Platz fünf sichert sich die Hansestadt Lübeck (4,04 Sterne).

Von den vier deutschen Millionenstädten landet hingegen nur eine Stadt über dem bundesweiten Durchschnittswert in Höhe von 3,76 Sternen: Berlin (3,97 Sterne) schafft es auf Platz neun des Rankings, während Köln (3,76 Sterne) auf Platz 24, Hamburg (3,73 Sterne) auf Platz 26 und München (3,69 Sterne) auf Platz 29 landet. (red)

