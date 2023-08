Mit Kettenkarussell, aber leider ohne Riesenrad: Die Bartholomäus-Kirmes 2023 in Dortmund-Lütgendortmund. (Symbolbild)

Größte Stadtteil-Kirmes Bartholomäus-Kirmes in Dortmund – Diese Karussells kommen

Dortmund. Die Bartholomäuskirmes in Lütgendortmund ist Dortmunds größte Stadtteil-Kirmes. Hier gibt's alle Infos zu Öffnungszeit, Karussells und Feuerwerk.

Bartholomäus-Kirmes 2023 in Dortmund-Lütgendortmund

25. bis 28. August 2023

täglich 14-22 Uhr

verkaufsoffener Sonntag 13-18 Uhr

Krammarkt und Feuerwerk am Montag

Bald startet die Bartholomäus-Kirmes in Dortmund-Lütgendortmund. Das Stadtfest im Dortmunder Westen ist Dortmunds größte Stadtteilkirmes – und mit über 660 Jahren Tradition ist das Fest sicher auch eins der ältesten. Allerdings ist Lüdos Kirmes über die Jahre etwas kleiner geworden.

Von 25. bis 28. August 2023 (14-22 Uhr) verteilen sich wieder mehrere große Karussells und viele kleine Kirmesstände sich über den Lütgendortmunder Ortskern, Limbecker Straße und Heinrich-Sondermann-Platz. Offizielle Eröffnung des Rummels mit Fassanstich ist am Freitag um 18 Uhr am Schwanenflieger – musikalisch begleitet vom Trommlercorps "Gut Klang" aus Kirchlinde und dem Fanfarencorps Dortmund-West.

In diesem Jahr kommen laut Stadt Dortmund folgende Karussells und Kinder-Fahrgeschäfte zur Bartholomäus-Kirmes:

High Impress

Break Dancer

Avengers –The Ride

Twister

Extreme

Circus-Circus

Schwanenflieger

Auto-Scooter: Millenium-Drive und Pole Position

Millenium-Drive und Pole Position Kinderkarussells und -Attraktionen: Baby-Flug, Kindersportkarussel, Trampolin, Disney-Star, Baby 2000, Ralley Star, Truck Stop

Am 28. August ist erstmals zusätzlich zur Kirmes auch verkaufsoffener Sonntag (13-18 Uhr) mit rund 20 teilnehmenden Läden. Zudem ist am Montag (7-13 Uhr) traditioneller Krammarkt. Das Höhenfeuerwerk am Montag startet gegen 22 Uhr.

