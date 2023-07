Bei Tiefbauarbeiten haben Arbeiter am Montag in Dortmund eine Starkstromleitung getroffen. Der Strom fiel aus.

Stromausfall in der City Bauarbeiter kappt Stromleitung in Dortmund – Lebensgefahr

Dortmund. Lebensgefährlicher Strom-Unfall in der Dortmunder Innenstadt: Bauarbeiter haben eine Starkstromleitung getroffen. Es kam auch zum Black-Out.

Bei Bauarbeiten hinter dem Parkhaus Kuckelke in der Dortmunder Innenstadt haben Arbeiter am Montagmittag eine Starkstromleitung getroffen. Wie es gegen 11.40 Uhr zu dem Arbeitsunfall in der Stiftstraße kam ist noch unklar.

Drei Männer wurden durch Stromstoß und Lichtbogen verletzt, einer davon laut Polizei lebensgefährlich. Nach Angaben von Stromversorger DEW21 wurde am Nachmittag nur noch ein Verletzter im Krankenhaus behandelt.

Arbeiter in Lebensgefahr – Stromausfall in Teilen der City

In rund 300 Haushalten und Ladenlokalen fiel laut DEW21 der Strom aus. In der Hauptwache der Dortmunder Feuerwehr sprang der Notstrom an. Auch Ampeln waren vom Stromausfall betroffen – sogar auf der anderen Seite des Wallrings am Stadthaus. Die Polizei regelte wo nötig den Verkehr. Alle Black-Outs waren gegen 13.30 Uhr behoben, so DEW-Sprecherin Jana-Larissa Marx.

Für Arbeiten an der Fernwärmeleitung ist aktuell ein Teil der Stiftstraße aufgegraben. DEW21 baut in diesem Bereich der Innenstadt schon seit Monaten das Fernwärmenetz aus. Mitte 2022 waren im Zuge der dortigen Bauarbeiten Überreste eines Franziskaner-Klosters und Skelette gefunden worden, die auf "mittelalterliche Bestattungen" hindeuten.

