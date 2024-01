Bauernproteste bei Dortmund: Wann sie Montag enden sollen

Die Landwirte und Landwirtinnen sind ab 11 Uhr mit ihren Treckern in Unna auf die B1 gezogen. Wie die Lage im Dortmund ist und was noch kommen soll, erfahren Sie hier.

Dortmund Der Dortmunder Bauernprotest hat begonnen: Im Korso sind Trecker Montagmorgen im Berufsverkehr zur Demo nach Unna gefahren. Weitere Aktion folgen.

Heute hat die Protestwoche der Bauern begonnen. In Dortmund selbst sind keine Demos geplant, doch zwischen Unna und Geseke ist der Verkehr stark betroffen. Wie schätzen die Beteiligten die Lage ein? Wir haben mit der Polizei und einem teilnehmenden Landwirt gesprochen: Was der Montag für die Umgebung Dortmund bereithielt und wie es mit den Protesten weitergeht, erfahren Sie in unserem Überblick

Trecker auf der B1: So ist die Verkehrslage am Mittag

Wie die Polizei über X (vormals Twitter) mitteilte, handelte es sich bei der Demo um etwa 480 Traktoren, die auf beiden Seiten zu erheblichen Verkehrsstörungen auf der B1 in Unna führen (Stand 11.14 Uhr). Telefonisch teilte ein Sprecher der Polizeistelle Unna gegen 12.30 Uhr mit, dass es sich um über 500 Fahrzeuge handle. Trotz der besonderen Situation verhielten sich die Beteiligten aber ruhig und vorbildlich: Ein Rettungswagen, der jedoch nichts mit der Demonstration zu tun habe, konnte passieren. Der Konvoi befinde sich auf dem Weg von Werl Richtung Unna (Stand kurz nach 12.30 Uhr).

Thorsten Westermann nimmt ebenfalls am Protest zwischen Unna und Geseke teil. Er ist Ortsvereinsvorsitzender Dortmund Nord-Ost beim Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V. (WLV), einer Untergruppe des Deutschen Bauernverbandes. Auch er ist gegen 12.45 Uhr in Werl und macht eine Pause. Westermann berichtet von über 1000 Teilnehmern: „Es handelt sich um eine Sternfahrt aus dem westlichen Ruhrgebiet. Speditionen, Trecker: Alles, was fahren kann, ist gekommen.“ Wann der Korso genau endet, kann er noch nicht genau sagen, aber „gegen 16 bis 17 Uhr wollen die Landwirte wieder zu Hause sein.“ Manche seien bereits seit 7 Uhr unterwegs.

Kleinerer Autokorso in Dortmunder Innenstadt geplant: Landwirte distanzieren sich

Eine Privatperson hat für Montag um 15 Uhr einen Autokorso mit dem Titel „Solidarischer Autokorso Landwirtschaft - die Ampel muss weg“ bei der Dortmunder Polizei angemeldet. Die Polizei rechnet dabei mit 20 bis 30 Autos und vereinzelten Traktoren. Start und Endpunkt ist ein Parkplatz an der Westfalenhalle. Die Strecke führt eine Runde durch die Innenstadt über die Ruhrallee, den Wallring, zur Nordstadt, zum Borsigplatz und wieder zurück.

Diese Demonstration habe nichts mit den Demos der landwirtschaftlichen Verbände wie dem (WLV) zu tun. „Alle, die uns ehrlich unterstützen, sind herzlich willkommen. Wir distanzieren uns aber ganz deutlich von denen, die unsere Proteste nutzen, um eigene radikale Botschaften zu platzieren. Landwirte und Landwirtinnen stehen für Toleranz und demokratische Werte“, betont der WLV-Vorsitzende Hans-Heinrich Wortmann im Vorfeld der Bauernproteste.

