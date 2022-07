37 Wohnungen sind an der Zillestraße in Dortmund geplant. Alle Gebäude bekommen Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach.

Wohnungsbau Neue Klimaschutzsiedlung in Dortmund kurz vor Baustart

Dortmund. In Dortmund kann der Bau einer Klimaschutzsiedlung starten. Der Spar- und Bauverein plant 37 Wohnungen, verbunden auch mit einem Sozialprojekt.

In Dortmund entsteht eine neue Klimaschutzsiedlung. Die Baugenossenschaft Sparbau eG will an der Zillestraße fünf Gebäude mit 37 Wohnungen errichten. Die Stadt Dortmund hat jetzt die Baugenehmigung erteilt. Anfang August ist der erste Spatenstich geplant.

Der Spar- und Bauverein spricht von einem "Meilenstein eines besonderen Wohnprojektes". Das bezieht sich nicht nur auf die laut Sparbau eG besonders nachhaltige Bauweise und das "innovative Energiekonzept" mit Photovoltaik-Anlagen und begrünten Dächern.

Klimaschutzsiedlung bietet auch Wohnraum für Behinderte

Eines der Wohnhäuser wird zusammen mit dem inklusiven Baugruppenprojekt "WiO - Wohnen im Ort e.V." erreichtet. Der als Elterninitiative gegründete Verein ist seit fünf Jahren in Dortmund aktiv. "Das geplante Mehrfamilienhaus wird mit einem auf die Belange der 18- bis 30-jährigen Bewohner und -innen abgestimmten Kommunikationssystem ausgestattet", teilt die Sparbau mit. Der Verein WiO will jungen Menschen mit Behinderung "einen möglichst eigentständigen Alltag bieten." In dem Wohnhaus sind daher neben Einzelappartments und einer WG auch Gemeinschaftsräume, eine Gemeinschaftsküche und ein Raum für den betreuenden Sozialpartner geplant.

Mit 15 Millionen Euro Investition hat der Spar- und Bauverein das Projekt auf den 6000 Quadratmetern an der Zillestraße im Stadtteil Renninghusen im Dortmunder Süden nach eigenen Angaben kalkuliert. Zudem nutze man "umfangreiche Fördermittel" der KfW-Bank, weil die Gebäude als ausgewiesen sind.

Solarzellen auf den Dächern und eine besondere Bauweise

Das Projekt, das vom Büro des Architekten Norbert Post entwickelt worden ist, sieht unter anderem Photovoltaik-Anlagen auf allen fünf Dächern vor. Sie sollen laut Sparbau jährlich 60.000 Kilowatt Strom erzeugen - mehr, als die Bewohner selbst rein rechnerisch verbrauchen würden. 24 der Wohnungen sind freifinanziert, 13 öffentlich gefördert, teilt die Sparbau mit. Insgesamt werden 3000 Quadratmeter Wohnraum geschaffen.

Bei der Bauweise will man zudem nur auf einen Baustoff setzen - und zur Wärmedämmung Putz verwenden und so ganz ohne Zusatzdämmung auskommen, wie sie bei Sanierungen oftmals an Fassaden geklebt wird.

