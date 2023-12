Bei Flucht Handtasche vergessen – Ladendiebin kommt zurück

Dortmund. Bei der Flucht aus einem Dortmunder Bekleidungsgeschäft ließen zwei Diebinnen ihre Taschen zurück – und wollten sie danach wieder haben.

Seltsames Ende eines Ladendiebstahls in Dortmund: Nachdem zwei Frauen Ware aus einer Kik-Filiale in Westerfilde gestohlen hatten, piepte der Sensor am Ausgang. Sie flüchteten – ließen dabei aber eine Handtasche und einen Einkaufstrolley zurück, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Am Samstag gegen 15 Uhr hatte ein Mitarbeiter die zwei Frauen dabei beobachtet, wie sie ihre Taschen vor (!) dem Eingang abstellten und dann den Laden betraten. Als sie wieder gingen, löste der akustische Alarm aus – offensichtlich hatte das Duo Ware gestohlen, heißt es weiter.

Diebin kommt wieder – Mitarbeiter bleibt stur

Der Mitarbeiter sprach die Frauen an, aber sie flüchteten über die Westerfilder Straße Richtung Westen. Die vor dem Geschäft abgestellten Taschen ließen sie zurück.

Kurios: Eine der Frauen kehrte zum Geschäft zurück und forderte die Herausgabe von Handtasche und Trolley. Der Mitarbeiter weigerte sich – die Frau ging wieder.

Dank der Hinweise mehrerer Zeugen fand die Polizei die Flüchtigen auf dem Parkplatz Westerfilde-Mitte. Sie hatten sich hinter Containern versteckt und hatten noch eine andere Tasche dabei – mit mutmaßlichem Diebesgut aus einem anderen Geschäft, schreibt die Polizei. Bei ihren Aussagen verstrickten sie sich in Widersprüche.

Polizei Dortmund findet weitere Taschen mit Diebesgut

Die Beamten suchten den Parkplatz nach weiterem Diebesgut ab und fanden diverse weitere Taschen mit vermutlich gestohlener Kleidung. Die Waren wurden sichergestellt, die Frauen festgenommen. Sie erwartet ein Verfahren wegen mutmaßlichen Bandendiebstahls.

