Das Stiftsforum an der Faßstraße in Dortmund-Hörde: Bald eröffnet auch der neue akzenta-Supermarkt. (Bild von Oktober 2022)

Spezialitäten und Gastro Besonderer Supermarkt mitten in Hörde – Bald ist Eröffnung

Dortmund. Bald geht's los: Im neuen Stiftsforum am Phönixsee in Dortmund-Hörde eröffnet ein neuer Supermarkt. Es ist die erste Filiale in der Stadt.

Eine Erfolgsgeschichte aus Wuppertal kommt nach Dortmund: Ende März soll der Supermarkt akzenta im neuen Hörder Stiftsforum eröffnen. Mit dabei ist auch die Gastronomie "Fuchswinkel". Es wird schon Personal für alle Bereiche gesucht – vom Minijobber bis zur Abteilungeleiterin.

Allerdings bleibe es vorerst beim lockeren Starttermin "Ende März", erklärt akzenta-Sprecherin Nicole Küppers. Ob sich der angepeilte Termin halten lasse sei nicht sicher, schließlich sei das Stiftsforum ein Neubau: Schon seit 2021 wird auf der Stiftsbrauerei-Brache gebaut – jetzt nimmt das Gebäude Gestalt an, der Innenausbau läuft auf Hochtouren.

Hörder Stiftsforum: Supermarkt, Gewerbe, Büros, Wohnungen

Neben der akzenta-Markthalle, Gewerbe und Büros entstehen an der Faßstraße auch Wohnungen. Bislang zieht sich die unwirtliche Durchgangsstraße wie eine Trennlinie durch Hörde – das neue Stiftsforum solle das ändern und die Hörder Fußgängerzone mit dem Phönixsee verbinden, heißt es im .

Neben dem akzenta-Supermarkt beherbergt das neue Stiftsforum in Dortmund-Hörde auch Gewerbe, Büros und Wohnungen. (Bild: Architektenentwurf) Foto: Architekturbüro Pfeiffer Ellermann Preckel

Dem besonderem Umfeld muss auch der neue Supermarkt gerecht werden. Ein moderner Supermarkt mit "gehobener Ausstattung und einer außergewöhnlichen Produktvielfalt" soll es laut Stellenanzeigen werden. Alle akzenta-Filialen böten 500 Käsesorten, 850 Wurst- und Fleischspezialitäten in "Top-Qualität", heißt es auf der Firmenhomepage. Auch der Obst- und Gemüse-Bereich lasse sich sehen, zudem punkte akzenta mit einer besonders großen Auswahl an Wein und Spirituosen.

Auch das Restaurant "Fuchswinkel" (in Anlehnung an die Wortherkunft des Wuppertaler Stadtteils Vohwinkel) soll etwas Besonderes werden, verspricht die Anzeige: frische Zubereitung, viele Wochenspecials und Tagesgerichte, 80 Plätze mit kleiner Außenterrasse. Andere Fuchswinkel-Standorte bieten zudem Online-Vorbestellungen und Dinnerabende an.

Akzenta gehört zur Rewe-Gruppe – Dortmund wird siebte Filiale

Das einstige Familienunternehmen gehört schon seit den 70ern zur Rewe-Gruppe. Aber erst 2013 zog sich Eigentümerfamilie Löbbert endgültig zurück und gab auch ihre Unternehmensanteile an Rewe ab.

Vier akzenta-Märkte gibt es in Wuppertal – den ältesten im Stadtteil Barmen schon seit 35 Jahren. Die erste akzenta-Märkte außerhalb von Wuppertal eröffneten vor Kurzem in Heiligenhaus und Witten. Jetzt kommt Dortmund als siebter Standort dazu.

