Betrüger nehmen Dortmunderin aus – direkt vorm Landgericht

Dortmund. So viel Bargeld weg! Eine Betrügerbande hat eine Dortmunderin um viel Geld erleichtert. Der Übergabe-Ort am Gericht vermittelte ihr Sicherheit.

Schock-Anrufe gehören auch in Dortmund zum festen Repertoire von Betrugsbanden – trotz aller Medienberichte und Warnungen der Polizei. Was in diesem neuen Fall von Montagnachmittag (17. Juli) auffällt, ist der Ort der Geldübergabe: Die betrogene Dortmunderin (66) sollte zum Landgericht kommen. Das gab ihr offenbar Sicherheit.

Vorausgegangen waren nach Angaben der Dortmunder Polizei mehrere Anrufe vom "Polizeibeamten Herrn Weber" (der selbstverständlich kein Polizist war). Er tischte der Seniorin die übliche Geschichte auf: Ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, für die Entlassung aus dem Polizeigewahrsam verlange das Dortmunder Landgericht 25.000 Euro Kaution.

Die überrumpelte Frau nannte dem angeblichen Polizisten ihre Handynummer, heißt es im Polizeibericht weiter. Der Unbekannte rief jetzt mehrmals mobil an, um das Verhalten der Seniorin zu kontrollieren und sie zum Übergabe-Ort zu lotsen – dem Landgericht Dortmund in der östlichen Innenstadt. Zwischendurch rief auch "Polizistin Frau Krug" bei der Dortmunderin an. Dazu kam der Anruf einer weiteren Frau, die mit weinerlich-verzerrter Stimme vorgab, die Tochter der Dortmunderin zu sein.

Schockanruf: Betrüger lotsen Dortmunderin zum Landgericht

Die Betrogene nannte dem "Polizisten Herrn Krug" sogar ihr Auto-Kennzeichen. Als sie gegen 17.30 Uhr auf der Kaiserstraße direkt am Landgericht parkte, hielten hinter ihr zwei dunkelhaarige Männer in einem silbernen Kleintransporter.

Schließlich informierte ein weiterer (letzter) Anruf die Dortmunderin darüber, dass ein Mitarbeiter der schon geschlossenen Gerichtskasse kurz nach draußen kommen werde, um das Geld zu übernehmen. Er kam, sie übergab ihm die 25.000 Euro in bar. "Herr Weber" blieb parallel die ganze Zeit am Telefon.

Nach der Geldübergabe endete das Gespräch abrupt. Erst jetzt schöpfte die Frau Verdacht – erst jetzt rief sie ihre Tochter an. Sie war zuhause und wusste von nichts.

Polizei Dortmund sucht Hinweise: Wer hat Verdächtiges am Landgericht beobachtet?

Jetzt sucht die Polizei Hinweise: Wer hat gegen 17.30 Uhr oder den silbernen Kleintransporter mit zwei dunkelhaarigen Männern gesehen? Wer kann Angaben zu Geldübergabe und verdächtigen Personen machen? Beschreibung des Mannes bei der Geldübergabe:

30 bis 40 Jahre

1,60 bis 1,65 Meter klein

auffallend schmächtig

dunkles, nach hinten gegeltes Haar

hellblaues Hemd

Hinweise an die Kriminalwache der Polizei Dortmund: 0231/1327441

