Dortmund. Ein BMW ist in Dortmund gegen eine Straßenbahn-Leitung gefahren. Als die Polizei eintraf, war der Fahrer weg. Hubschrauber im Einsatz.

Ein dunkler BMW ist in Dortmund-Huckarde am späten Sonntagabend (1. Januar) gegen einen Leitungsmast der Straßenbahn gefahren und im Gleisbett der Bahn zum Stehen gekommen. Dabei hat der Wagen Teile der Oberleitung heruntergerissen. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, fehlte vom Fahrer jede Spur. Das teilte die Leitstelle der Polizei Dortmund auf Nachfrage dieser Redaktion mit.

Um den Fahrer zu suchen, setzt die Polizei Dortmund derzeit auch einen Hubschrauber ein – auch für den Fall, dass er orientierungslos und unter Schock alleine in Nähe der Unfallstelle unterwegs ist. Bislang verläuft die Suche allerdings erfolglos (Stand 21.50 Uhr), so die Dortmunder Leitstelle.

Dortmund: Oberleitung der U-Bahn musste abgeschaltet werden

Der Strom auf der Oberleitung musste abgeschaltet und die Leitung zudem geerdet werden. Die stehengebliebene U-Bahn wurde evakuiert und die Insassen wurden in Sicherheit gebracht. Die betroffene Stadtbahnlinie U47 konnte daher nicht mehr fahren, der Dortmunder Schienennetzbetreiber DSW21 organisierte Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen.

Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen – es gebe aber derzeit noch keine Erkenntnisse, so die Leitstelle. Der Sachschaden wird erheblich ausfallen, wie hoch sei aber noch unklar. Wie weitreichend die Folgen für den Stadtbahnverkehr sind, sei noch nicht zu sagen. (red.)

