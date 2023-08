BMW liegt in Dortmunder Garten – Unfallfahrer war erst 17

Bei einem kuriosen Unfall in Dortmund-Kurl hat ein Jugendlicher einen geparkten Wagen in einen Garten katapultiert. (Symbolbild)

Dortmund. Kurioser Unfall in Dortmund: Ein betrunkener Teenager hat in einer Wohnstraße die Kontrolle über "seinen" Wagen verloren. Schaden: 100.000 Euro.

Bei einem ungewöhnlichen Unfall auf dem "Wicker Heck" in Dortmund-Kurl ist am Dienstag ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ein betrunkener Jugendlicher hatte mit seinem Wagen ein geparktes Auto in einen Vorgarten katapultiert, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Ein Minderjähriger (17) hatte gegen 14.30 Uhr in der kleinen Wohnstraße die Kontrolle über seinen VW verloren, heißt es. Der Wagen prallte gegen einen geparkten BMW – durch die Kollision wurde der BMW in einen Vorgarten gewuchtet und aufs Dach gedreht.

Unfall in Dortmund: Minderjähriger Fahrer war betrunken

Der junge Dortmunder wurde leicht verletzt – seine Beifahrerin (18) erlitt einen Schock. Dass der Teenager keinen Führerschein hatte, liegt auf der Hand. Aber zusätzlich sei er auch betrunken gewesen, schreibt die Polizei: Ein Atemalkoholtest ergab über ein Promille.

Neben Schäden an den Autos wurden auch Pflanzen und ein Zaun beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 100.000 Euro.

